Aragón apuesta por la gastronomía como eje vertebrador durante la primera jornada de Fitur

Aragón se exhibe desde este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con una apuesta centrada en la gastronomía como elemento vertebrador de un territorio que luce su extraordinaria riqueza natural y patrimonial. Con el lema ‘Aragón, mil sabores y un destino’, la comunidad lleva al mayor escaparate de promoción turística del territorio nacional la unión entre las diferentes instituciones para dar a conocer paisaje, riqueza cultural, materia prima y toda la diversidad del territorio aragonés.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han asistido a la apertura de este evento, que han abierto sus Majestades los Reyes con el tradicional saludo institucional en el stand de Turespaña. Este acto ha dado el pistoletazo de salida a una completa agenda de actos en el stand de Aragón, con más de 90 actividades hasta el domingo.

«Hemos querido que la gastronomía de Aragón fuera el plato fuerte de Fitur este año. Son muchos los productos gastronómicos que se van a poder ver y degustar en la feria. Si uno no come bien, no aconseja ese destino, pero si uno come bien, la visita continúa», ha asegurado Blasco. «Vamos a poder ver los excelentes productos de Aragón manejados por cocineros de gran prestigio», ha añadido.

Los cócteles de autor, los vermuts de Teruel, el mundo dulce de Huesca, catas de vinos y aceites de Aragón, la Feria del Jamón de Teruel y su concurso de tapas, las mejores tapas de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, así como espacios destacados para el Ternasco de Aragón, el chocolate o la Trufa Negra de Aragón, entre otras muchas actividades, se darán cita en el stand de Aragón, un espacio de más de 600 metros cuadrados en el que, al caer la tarde, se podrá vivir también la magia del mejor apres-ski de los Pirineos con Marchica.

Teruel protagoniza el día con un vermú de la tierra

La primera jornada también ha otorgado un puesto especial al vermú organizado por la DPT con motivo de la celebración del día de Teruel. El acto ha permitido hacer un recorrido por la provincia a través de sus alimentos de calidad, como el pan, la trufa, el jamón, el vino, el aceite, los quesos o el azafrán, en el que los representantes de las asociaciones de productores han ofrecido información sobre las características y la elaboración de estos productos.

Conducido por los periodistas Javier Lizaga y Cristina Teruel, el evento ha tenido como eje central la labor de la cocinera del restaurante La Ojinegra de Alloza, Belén Soler, que ha elaborado y presentado los platos en directo, contando al mismo tiempo la tradición culinaria de la provincia y los procesos de elaboración respetuosos con el entorno.

Joaquín Juste este jueves durante la exhibición./ DPT

La diputada de Turismo Marta Sancho, que ha colaborado con la elaboración de los productos, ha querido destacar que la provincia de Teruel es la que más alimentos de calidad diferenciada tiene en España, y ha subrayado el objetivo de la institución provincial de ganar a visitantes de la provincia «a través del paladar», el objetivo principal de este acto. Además, la Diputación de Teruel cuenta deste este miércoles, cuando se ha inaugurado la muestra, y hasta el próximo domingo, con un espacio propio dentro del estand de Aragón donde informadores turísticos ofrecen durante todo el día información a los visitantes, junto a un cortador de jamon de la DO Jamón de Teruel que invita a jamón.

Al acto también han asistido el presidente de la Diputación de Teruel Joaquín Juste y los vicepresidentes Beatriz Martín y Rafael Samper, entre otros representantes de la institución provincial como los diputados Miguel Ángel Navarro y Pedro Polo.

El presidente ha aprovechado su intervención para invitar a todos los asistentes a visitar la provincia de Teruel y disfrutar tanto de sus alimentos, como de sus atractivos turísticos. «Tenemos unos productos agroalimientarios que por mucho que te hablen de ellos cuando los pruebas te sorprenden más» y actos como estos sirven para ello.

El acto, que ha durado una hora y media, ha hecho hincapié, a través de los productos agroalimentarios, en los atractivos turísticos que cada comarca turolense ha querido promocionar especialmente en este evento, en una labor coordinada que ha querido subrayar la diputada Marta Sancho, para «dar una imagen cohesionada y unida de la provincia de Teruel, como destino turístico único».

Premios FiturNext

Por otro lado, el Observatorio de FiturNext, dedicado a la promoción de las buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad, ha entregado hoy varias distinciones a proyectos turolenses o con participación de la provincia. Así, ha recibido el premio ‘Reto FiturNext 2024’ en la categoría de Promoción del Territorio, el Camino del Cid, de cuyo consorcio forma parte la Diputación de Teruel, por considerar que la ruta favorece el desarrollo de los territorios impulsando la creación de nuevos recursos y empleo así como fomentando el arraigo de los residentes.

El premio lo ha recogido el presidente de la Diputación de Valencia y del Consroio Vicent Mompó, que tomó recientemente el testigo en la presidencia de la Diputación de Teruel. Junto al Camino del Cid ha resultado premiado el pueblo museo de Genalguacil (Málaga) en la categoría servicios turísticos revitalizadores y la Asociación Recartografías (Más Blanco, San Agustín, Teruel) en la categoría gestión de territorios en despoblación.

Además, han quedado finalistas otros nueve proyectos: Best Tourism Villages by UNWTO, Montañas vacías, Jachal Tierra Adentro, Eurovelo, Escuela de Herreros, Mamá Uma viajando con niños Ecuador, Abriendo pueblos (T Guío), Centro Expositivo Rom y AlmaNatura.

El espacio de Aragón en Fitur

El stand de Aragón está situado en el pabellón 7 (7B11) del recinto ferial IFEMA de Madrid y tiene 603 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas. La empresa barbastrense Integral Unusual Design ha realizado el diseño, la creatividad y decoración de este espacio, ambientado en el turismo gastronómico como hilo conductor para dar a conocer Aragón en todas sus dimensiones.

El espacio cuenta con una plaza grande central con un espacio suficiente para, al menos, entre 50 y 90 personas y será el escenario de actuaciones, presentaciones de productos, ponencias, debates, actuaciones de animación y teatralizadas, así como diferentes tipos de acciones relacionadas con la enogastronomía aragonesa. Este espacio tendrá, además, un espectacular videowall de 6,5 metros de largo y 3,5 de alto.

El punto álgido de la participación de Aragón en Fitur llegará este viernes con la celebración del día de Aragón que incluirá la presentación del Plan Pirineos en materia turística y un acto institucional que liderará el presidente de Aragón Jorge Azcón.