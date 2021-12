Aragón comenzará a vacunar contra la covid a 90.000 niños de 5 a 11 años a partir del día 15

El inicio de la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años es ya una realidad después de que la Comisión de Salud Pública diera este martes el visto bueno a la inyección de Pfizer para este colectivo. En Aragón, hay 90.000 niños susceptibles de recibirla y serán los de 9 a 11 años -unos 40.000- con los que se comenzará esta campaña a partir del próximo miércoles, 15 de diciembre. Queda por definir dónde se inyectarán estas dosis, algo que el Departamento de Sanidad prevé anunciar a las familias este jueves. Y todo mientras que la incidencia entre los 5 y 15 años es la más elevada de la Comunidad.

España recibirá el día 13, un total de 1,3 millones de dosis pediátricas, que repartirá entre las comunidades. Y en enero llegarán otros dos. Con ellos, todos los niños de entre 5 y 11 años tendrán, al menos, un pinchazo en un «corto espacio de tiempo», según detallaron desde el Ministerio de Sanidad. A ello contribuirá que las dos inyecciones se pongan con ocho semanas de diferencia, lo que también tiene por objetivo «incrementar la respuesta inmune». Serán las autonomías las que decidan cómo planificar la estrategia. Mientras que Castilla-La Mancha vacunará en los colegios, Asturias lo hará en ambulatorios.

En Aragón la decisión todavía no ha sido anunciada, aunque el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud y coordinador de la vacunación contra la covid-19 en Aragón, Luis Gascón, ya adelantó su predisposición a que se siguiera el sistema utilizado en la población adulta, con inmunización en los centros de salud. «Todavía desconocemos la estrategia que se seguirá, pero estoy tranquila porque la vacunación en Aragón ha funcionado muy bien y, se elija el sistema que se elija, también lo hará entre la población infantil», detalló Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria.

Recordó que durante estos meses, cada vez que se abrían nuevas citas para la vacuna contra la covid, la página web de Salud Informa o su aplicación móvil se colapsaban debido al interés de la población. «Si ahora también se opta por la autocita, seguro que se colapsa el sistema», adelantó Cenarro, quien señaló que la pregunta estrella que se formulaba en las consultas de pediatría era cuándo se podían vacunar los niños. «La decisión es de los progenitores», insistió, pero reconoció que, teniendo en cuenta la evolución del virus, la inmunidad individual y la de grupo son fundamentales: «Cuanta más población mundial esté vacunada, mejor».

La Comisión de Salud Pública defendió estas dosis con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad de este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en el resto de la sociedad. En este sentido, destacaron la importancia de proteger a los menores «no solo de la enfermedad en su faceta aguda, sino también ante posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de covid persistente». Asimismo, Cenarro recordó que los efectos secundarios de esta vacuna son «similares» a los de otras inyecciones pediátricas.

Los contagios no frenan

La incidencia entre los menores sigue lastrando la curva epidemiológica de Aragón, al registrarse a 7 días 707,8 casos por 100.000 habitantes entre los de 5 y 9 años y superar los 670 entre los de 10 a 14. La media de la Comunidad se sitúa en menos de 320. «La mayoría de los contagios se dan entre los 8 y 10 años, pero la infección sigue siendo leve«, apuntó Cenarro, quien recordó que lo más habitual es que sean «asintomáticos, tengan fiebre poco elevada, tos o dolor de cabeza». «Estos síntomas son difíciles de distinguir con los de un catarro», explicó.

Además, este año la atención de los casos escolares en los centros de salud ha supuesto una «carga adicional». «El curso pasado se encargaba Salud Pública y las pruebas las hacía el 061. Ahora lo hacemos nosotros y con menos personal», dijo. Y, todo ello, con el aumento de otras patologías.

Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está analizando la vacuna pediátrica de Moderna -para niños de 6 a 11 años-, lo que podría acelerar la inmunidad. La vacunación de los niños de menor edad dependerá de los ensayos clínicos que aún que se están desarrollando.