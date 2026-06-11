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11 JUN 2026|

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El Hospital de Alcañiz cubre 18 plazas de médicos especialistas de difícil cobertura

Las dos plazas que se quedan vacantes se corresponden con Dermatología y Microbiología. En toda la comunidad autónoma, el Servicio Aragonés de Salud ha cubierto el 94% de las plazas ofertadas

Preparativos para la llegada de pacientes en el nuevo hospital./ M.M.R.
Preparativos para la llegada de pacientes en el nuevo hospital./ M.M.R.

La COMARCA11 06 2026

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Alcañiz

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El Hospital de Alcañiz sumará a su plantilla 18 médicos especialistas. Se cubren así casi el total de las 20 de las plazas del decreto de dificil cobertura del Salud. Concretamente, llegarán al centro profesionales de Anatomía Patológica (2), Aparato Digestivo (1), Hematología (3), Medicina Preventiva: (1) Microbiología (2), Nefrología (1), Neumología (1), Neurología (1) Ginecología/Obstetricia (1), Psicología (2), Psiquiatría (1) y Radiodiagnóstico (2). Las dos plazas que se quedan vacantes se corresponden con Dermatología (1) y Microbiología (1). Hace unos meses, ya se incorporaron al centro una docena de especialistas de Traumatología, Mediciana Interna y Cardiología.

En toda la comunidad autónoma, el Servicio Aragonés de Salud ha cubierto el 94% de las plazas ofertadas en la segunda convocatoria de puestos de difícil cobertura, tras los dos actos públicos de elección de plaza que se han celebrado en el SALUD. En total, 121 de las 129 plazas convocadas para los hospitales periféricos de Aragón han quedado cubiertas, lo que confirma, según el Departamento, que esta medida "es una herramienta eficaz para atraer y fijar especialistas en la comunidad".

Esta segunda convocatoria, aprobada mediante Decreto 10/2026, de 14 de enero, suma 129 plazas de facultativo especialista de especialidades MIR de 4 años (Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Geriatría, Hematología, Medicina Preventiva, Microbiología, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y Reumatología)

De este modo, de las 19 especialidades convocadas, 13 han logrado cubrir la totalidad de sus plazas: Anatomía Patológica, Aparato Digestivo, Endocrinología, Hematología, Geriatría, Medicina Preventiva, Nefrología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Psicología, Psiquiatría y Radiodiagnóstico.

Cabe recordar que el primer concurso para cubrir plazas de difícil cobertura, resuelto en octubre de 2025, registró también una acogida muy positiva entre los facultativos: 44 de las 46 plazas ofertadas quedaron cubiertas, lo que supone un índice de cobertura del 95,6%. Esta primera fase incluyó plazas de especialidades con itinerario formativo MIR de cinco años —Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología— en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y Teruel. La previsión es que haya un tercer llamamiento después del verano para facultativos que atiendan en zonas rurales.

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