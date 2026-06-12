El Hospital de Alcañiz completa su mudanza con el último turno de extracciones y recogida de muestras

El Hospital de Alcañiz ha terminado este viernes su mudanza. Las extracciones de sangre y la recogida de muestras han sido los últimos servicios en trasladarse a las nuevas instalaciones. A partir del lunes toda la atención se ubicará en el nuevo centro.

Las profesionales de enfermería y una pequeña parte del personal administrativos conforman el último turno de trabajo en el Hospital de Alcañiz. Después de una mañana de extracciones y embalaje del ultimo equipamiento pendiente, el personal -alguna de las auxiliares le decía adiós a 40 años de atención- ha dejado en torno a las 15.00 el antiguo Hospital completamente vacío. A partir del lunes, la atención se traslada al Hospital nuevo que en apenas 10 días ha logrado trasladar una veintena de especialidades y una plantilla que supera las 900 personas.

En cuanto al Hospital viejo, todavía queda por definir el nuevo uso que pueden recibir las instalaciones. Desde el Ayuntamiento se propone la creación de una mesa de trabajo con la que definir el mejor uso para el espacio. Hasta que la decisión se tome, el centro contará con vigilancia 24 horas al día.

Mudanza e inicio de vacaciones

La mudanza del Hospital coincide con el inicio de junio y con el comienzo de las vacaciones de verano. Desde la gerencia entienden que las primeras semanas van a ser de transición. «Nuestro personal se va de vacaciones y empezamos a trabajar en un sitio nuevo con un personal al que no conocemos, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante», añade Eced.

Se espera que este aumento de facultativos y recursos tenga un efecto en las listas de espera quirúrgicas. La dirección del centro sostiene que se trata de un proceso «progresivo» y que los resultados se verán durante el último trimestre del año, de nuevo de las vacaciones.

Los últimos pasos del proceso

Desde la dirección destacan que este es el fin de un proceso que comenzó hace dos años y medio y en el que se ha estado trabajando desde entonces. Aseguran quede las obras se recibió «un cascarón vacío» y que desde entonces se trabaja para completar el equipamiento». Reconocen además que esta apertura no supone el final, «van a surgir cosas, vamos a tener que trabajar en ver qué necesidades tienen el personal y los pacientes y empezar a trabajar», añade.

El nuevo Hospital de Alcañiz ofrece desde el lunes, 1 de junio, las consultas de Otorrinolaringología y Tocología. El miércoles, 3 de junio, comenzaron las consultas de Ginecología y Anestesia, mientras que el lunes, 8 de junio, inició su actividad el Hospital de Día Quirúrgico y el Hospital de Día Polivalente y del Paciente Crónico Complejo. También ese día comenzará a atenderse la hospitalización domiciliaria desde las nuevas instalaciones.

Un espacio más grande y cómodo

El nuevo Hospital de Alcañiz triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crece casi un tercio el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de Urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, ofrece simplicidad en las circulaciones para los usuarios y los profesionales y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para Urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.