La mitad de los MIR del Sector de Alcañiz renuncia a su plaza: «animamos a que nos elijan. La atención es mucho mayor que en grandes centros»

La mitad de los MIR del sector sanitario de Alcañiz ha renunciado a su plaza. De las ocho de Medicina Familiar y Comunitaria que ofertaba el nuevo hospital de la capital del Bajo Aragón y, que se cubrieron en primera convocatoria, finalmente cuatro futuros residentes han decidido declinarla. Ahora y, como novedad de este año, habrá que esperar al segundo llamamiento del próximo 15 de junio que convoca el Ministerio de Sanidad por primera vez. El objetivo es tratar de completar las plazas vacantes a través de este proceso de adjudicación y del que el centro sanitario confía que así sea.

De los cuatro MIR que han renunciado, dos se se pusieron en contacto con la unidad docente el mismo día para comunicar que no se iban a incorporar y otros dos lo hicieron de forma posterior a través de correo electrónico. Por su parte, los cuatro restantes empezaron la semana pasada con la presentación oficial el viernes y durante esta se han desplazado a los centros de salud de Híjar, Caspe y Andorra para conocer el espacio y los profesionales y poder así elegir donde deciden realizar su formación.

El rechazo de estas cuatro plazas supone un reajuste en la programación formativa, ya que se contaba con los ocho en los planes rotatorios y los cursos de formación que se ofrece desde el propio centro sanitario. "Éramos conscientes de que de las ocho plazas que se eligieron, alguna renuncia se iba a producir, aunque no esperábamos que fueran cuatro. Lo bueno de este año es que va a haber un segundo llamamiento con las plazas que han quedado vacantes y podrían cubrirse", explica Miguel Guiu, jefe de estudios de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del sector alcañizano.

Este era el segundo año consecutivo que el centro sanitario cubría sus plazas MIR y lo hizo el pasado 27 de mayo, el último día de adjudicaciones. La buena noticia se produjo después de varios años con escasez de médicos y con la especialidad elegida en todos los casos Medicina Familiar y Comunitaria, la única que oferta el centro. No obstante, y como excepcionalidad, el primero en elegirla fue el andorrano Óscar García Macipe en el el número de orden 454 quien defendió que "la vida en los pueblos está muy bien y la medicina rural es más cercana y animó a otros MIR lo valoren y no se cierren puertas».

A pesar de esta buena noticia para completar las siete restantes, se tuvo que esperar 21 días y más de 10.600 puestos. La última que se eligió, además fue la penúltima de toda la comunidad autónoma. Cabe recalcar que las seis plazas EIR de enfermería si han sido cubiertas y ningún estudiante ha presentado su renuncia.

"La atención que le damos al residente es mayor que en centro grandes"

Los residentes realizarán su formación en el nuevo Hospital de Alcañiz que estará al 100% en funcionamiento el próximo 16 de junio, momento en el que se trasladarán las extracciones de sangre, única atención a los pacientes que continúa abierta en estos momentos. Por ello, además de utilizar unas instalaciones totalmente nuevas, desde el centro insisten en la atención personalizada que recibirán, que les diferencia de hospital más grandes. "Podría ser una oportunidad muy gratificante y productiva para todos ellos", añaden.

Desde el centro ya publicaron el año pasado en las redes sociales del Gobierno de Aragón un vídeo con el que se pretendía hacer un llamamiento a los estudiantes para eligieran la zona. «Serán los únicos residentes de todo el hospital. Tenemos ocho plazas y todos los adjuntos y médicos se vuelcan con ellos», explicaban. En esa ocasión, se cubrieron también todas, pero finalmente tres las denegaron.

Un espacio más grande y cómodo

El nuevo Hospital de Alcañiz triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crece casi un tercio el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de Urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, ofrece simplicidad en las circulaciones para los usuarios y los profesionales y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para Urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.