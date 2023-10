El director general de Despoblación, Juan Manuel Hernández, ha anunciado este jueves que Aragón contará con un Congreso Internacional sobre Despoblación, durante la comparecencia que ha tenido lugar en la Comisión de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de la sala ‘Giménez Abad’ de las Cortes de Aragón. Por el momento, no se han facilitado más detalles acerca del lugar en el que se celebrará ni la fecha. La iniciativa se ha enumerado en la sesión como una de las principales líneas de actuación que tendrán lugar a lo largo de la legislatura.

Hernández ha recordado también la creación de un Centro de Estudios Demográficos en la ciudad de Teruel, y ha adelantado un «drástico» incremento del Fondo de Cohesión Territorial, que se verá cuantificado en el próximo proyecto de presupuestos. Además, ha comunicado que se estudiará e impulsará una ley integral contra la despoblación «como con la que ya cuentan otras comunidades», que permita utilizar «toda la potencia de nuestra administración en la adopción de soluciones a este problema». Por último, ha defendido un «régimen de fiscalidad diferenciada con mayor eficacia que permita crear incentivos adecuados para personas y empresas». Hernández ha subrayado que la Dirección General «está en una fase de elaboración presupuestaria», y que, por lo tanto, «no iba a ser posible dar muchos detalles de las líneas de actuación».

El director general de Despoblación ha aseverado que Aragón es una tierra llena de «potencialidades y de capacidad de desarrollo«, pero que, no obstante, el problema de la despoblación ha sido «invisible» hasta ahora tanto para la Unión Europea como para la administración autonómica, por lo que ha instado a «superar fronteras administrativas».

«El enfoque sectorial disperso de los últimos años no permite saber a ciencia cierta qué actuaciones se han adoptado. Por tanto, pondremos en marcha un modelo integrado, coordinado y bien planificado, con conocimiento del problema y visión integral. Lo que se ha hecho hasta ahora, no ha sido eficaz. Si siguiéramos el mismo camino, no lograríamos nada. En consecuencia, vamos a trabajar con el mayor número de elementos y administraciones, desde la europea hasta la local», ha explicado.

Hernández ha analizado que es un «error» pensar que el hecho de que Aragón gane población implique que se está frenando el problema: «La ganancia o pérdida población en el conjunto de Aragón tiene poco que ver con el fenómeno de la despoblación«. Ha apuntado a que «cerca del 80% de la población vive en un solo municipio o en su área de influencia y otras zonas de una densidad de 4 habitantes por kilómetro cuadrado», por lo que Aragón sufre un problema de «desequilibrio territorial».

Respecto a las instituciones europeas, Hernández se ha referido al encuentro que mantuvo junto con el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, con la Jefa de Unidad de España y Portugal de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Caroline Callens. Ha recalcado que el propósito del ejecutivo autonómico es «explorar todas las vías para la captación de fondos europeos FEDER«.

«Aragón tiene derecho a las ayudas de compensación interterritorial. Para ello se deben usar los indicadores correctos y más sofisticados, como índices de potencialidad, delimitar territorios y afinar mucho para reclamar las ayudas que nuestro territorio merece«, ha defendido.