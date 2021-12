Aragón no descarta restricciones si no puede ampliar el pasaporte covid

Desde el Gobierno de Aragón no descartan aplicar medidas si la Justicia no aprueba la ampliación del pasaporte covid a gimnasios, cines, residencias y hospitales. El TSJA tumbó la entrada de vigor de la nueva normativa el pasado fin de semana y desde Sanidad presentaron alegaciones. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoció este jueves que no se cierra la puerta a la aplicación de restricciones de movilidad y horarias si no se permite ampliar el pasaporte y la curva de contagios se mantiene. Se refirió a Jaca Huesca como las localidades con una incidencia más alta y que podrían ver su movilidad reducida. Alcañiz es la siguiente.

Repollés deseó «no tener que llegar a este extremo» y llamó a la precaución respecto a las próximas celebraciones y a aplicar la «responsabilidad individual y colectiva». Los datos en Aragón no dan tregua y la comunidad registra una incidencia de 469 casos de covid 19 por 100.000 habitantes a siete días y mantiene la tendencia ascendente respecto a la pasada semana, cuando la tasa era de 313. Por provincias, Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 440 casos; Huesca de 599; y Teruel, 444 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel se sitúa en 460 casos por 100.000 habitantes a 7 días, Zaragoza en 480 y Huesca, en 999. Jaca es el municipio con mayor incidencia de la comunidad, con una tasa de 1.576 casos a siete días, seguido de la capital oscense y de Alcañiz, con 987. Los datos siguen disparados, con la positividad creciendo, lo que indica que el pico de contagios continúa sin alcanzarse.

En Alcañiz la positividad es de 22,6 y en Calanda de 29,8; por lo que se esperan más casos en los próximos días. Se desconoce cuándo se alcanzará el máximo de esta ola, que en el caso de la capital bajoragonesa se prolonga desde hace ya cinco semanas. Los responsables de atención primaria llevan días advirtiendo del elevado número de contactos y realizando más de 70 pcr diarias en Alcañiz. De hecho, se han suspendido las consultas de Enfermería a pacientes crónicos. El ayuntamiento alcañizano reforzó la vigilancia policial el pasado fin de semana, aunque no se han tomado más medias y el resto de la actividad sigue normalizada. En el Hospital bajoaragonés hay 17 personas ingresadas con covid.

Por edades, la población infantil no vacunada sigue registrando la mayor tasa de incidencia, con 637 casos por 100.000 habitantes en la última semana entre los 1 y 14 años, seguido del grupo de 35 a 44, con 583. La menor incidencia se da en el grupo de edad de mayores de 75, con una tasa de 164 casos por 100.000 habitantes a siete días.

En números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 182.275 casos confirmados de covid, de los que 163.832 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad y tras la revisión semanal, en Aragón se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.977 fallecidos. En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se sitúa en 1,2, que refleja la tendencia creciente en el número de contagios.

En cuanto a la hospitalización global también ha aumentado en Aragón en los últimos siete días. Actualmente se registran 309 pacientes covid ingresados en los centros aragoneses (233 la pasada semana). Del total, 37 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (34 la pasada semana), lo que supone el 16,8% de las camas UCI disponibles, y 272 en hospitalización convencional. La cifra de contactos en seguimiento desde Atención también ha ascendido respecto a la pasada semana, con 7.577 personas (6.400 la semana anterior). Durante el pico de la sexta oleada (22 de julio), la anterior a esta, se llegó a realizar seguimiento a 18.423 personas.

En las residencias de mayores de Aragón hay 48 brotes abiertos, que afectan a 206 personas: 119 residentes y 87 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 6 centros solo hay afectados residentes; en 27 solo hay trabajadores positivos, y en 15 hay trabajadores y residentes. Hay 9 personas hospitalizadas. «Nos encontramos en la séptima onda epidémica, y en este periodo han fallecido dos personas».