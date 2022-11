Aragón se propone ser la primera Comunidad en utilizar únicamente fertilizantes orgánicos en ‘Renowagro’

Aragón quiere liderar el uso fertilizante de los desechos orgánicos convirtiéndolos en recursos estratégicos que impulsen una agroalimentación asequible, saludable y sostenible. La sostenibilidad económica y ambiental de la agricultura y de la ganadería aragonesa hace imprescindible y urgente la sustitución de los fertilizantes minerales por los fertilizantes orgánicos procedentes de los estiércoles y purines. Se trata de convertir un problema en una oportunidad.

Así se ha dejado constancia en el arranque del primer encuentro internacional Renowagro ‘Recursos orgánicos para la sostenibilidad del sector agroalimentario’, organizado por las Cátedras del grupo Térvalis y el Gobierno de Aragón, e inaugurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y el Presidente de Aragón, Javier Lambán, además del director de Planificación Estratégica de Fertinagro Biotech, Sergio Atarés. Todos ellos han coincidido en señalar que es «fundamental» ser autónomos en materia de producción alimentaria de una forma sostenible y asequible y en ello la fertilización orgánica es «clave».

Puesta en común

El congreso Renowagro, que se celebra entre este lunes y martes, tiene como objetivo principal compartir las visiones de las administraciones públicas, la comunidad científica internacional y los agentes económicos y sociales en uno de los aspectos claves de esta transición alimentaria, como minimizar los recursos fósiles que hoy se emplean en la producción agroalimentaria, a la vez que se mantiene la productividad y calidad para conseguir alimentos sanos y asequibles.

Durante el cónclave, se analizará la solución de la recirculación de los diferentes recursos orgánicos que se encuentran en toda la cadena de valor, así como la riqueza tanto en composición orgánica como en composición biológica de los mismos. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, Joaquín Olona, ha abierto la primera de las conferencias sobre el desafío del nitrógeno, dentro de la esfera social, económica y ambiental de la problemática de los purines.

El desafío del nitrógeno

Olona durante su intervención en el Palacio de Congresos de Zaragoza./ DGA

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha comenzado su intervención en el I Encuentro Internacional Renowagro bajo la premisa de que «el nitrógeno es un nutriente fundamental para producir alimentos y a medida que aumenta la población mundial la producción agrícola deberá seguir creciendo». No solamente es imprescindible garantizar la alimentación a la población en términos de suficiencia, sino que hay que hacerla asequible y saludable. Por lo que el consejero ha sido rotundo a la hora de afirmar que «reducir drásticamente la disponibilidad de nitrógeno en los cultivos abocaría al colapso alimentario».

«El problema no es la fertilización en sí misma, sino la gestión ineficaz del nitrógeno fruto del desacoplamiento entre la demanda (agricultura) y la oferta (ganadería e industria química)». Lo que el consejero propone es modificar el modelo vigente de gestión del nitrógeno, «que es muy costoso e ineficiente desde el punto de vista económico y ambiental». Por lo que, «la discusión no debe de ser si necesitamos nitrógeno o no sino de dónde viene y cómo lo aplicamos». En este sentido, Olona ha recalcado que «Aragón quiere ser la primera Comunidad en asumir el reto de sustituir los fertilizantes minerales por los orgánicos procedentes de los purines y estiércoles».

El consejero ha echado la vista atrás para contextualizar la situación actual. «La escasez de fuentes nitrogenadas naturales supuso una grave amenaza para la humanidad en el tránsito del siglo XIX al XX, cuando ni siquiera existía el concepto de seguridad alimentaria. Ahora, en pleno siglo XXI, mientras que el exceso de nitrógeno se ha convertido en una amenaza ambiental, el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados y determinadas imposiciones de la Comisión Europea que podrían resultar erróneas, dificultan la producción agroalimentaria. Todo ello cuando la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania ha puesto en entredicho una seguridad agroalimentaria más vulnerable de lo que creíamos antes de la pandemia del COVID-19″.

En definitiva, la apuesta del Gobierno de Aragón para afrontar el desafío del nitrógeno pasa por impulsar la I+D para transformar los purines en fertilizantes, promover cambios normativos que permitan cubrir las necesidades de los cultivos con purines y sus derivados fertilizantes y fomentar la cooperación imprescindible entre agricultura (demanda de nitrógeno) y ganadería (oferta de nitrógeno y otros nutrientes). «Desde los poderes públicos debemos de crear las condiciones institucionales para que la innovación tecnológica se pueda aplicar de manera rápida y eficaz, a través de una normativa más coherente que ayude a transformar lo que ahora es un problema en una solución», ha concluido.

Proyecto piloto

La transición alimentaria no debe abordarse solo desde la aplicación de nuevas tecnologías en las cadenas de valor actualmente configuradas, sino que hay que fomentar la innovación desde un punto de vista social, creando nuevas relaciones público-privadas entre los diferentes agentes del sistema alimentario.

Dentro de este nuevo espacio de colaboración, ha nacido el encuentro internacional Renowagro, así como un nuevo proyecto de demostración impulsado por Térvalis y el Gobierno de Aragón llamado N-Circular Aragón, que se presentará en dicho encuentro, y en el cual están representados agentes decisivos en la cadena de valor de la agro-ganadera (Vall Companys, Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Asociaciones Agropecuarias Comarcales y Fertinagro Biotech), cuyo objetivo fundamental es reducir al máximo la dependencia de fertilización mineral fósil en la producción agropecuaria de una comarca de Aragón. En este proyecto se testarán las diferentes tecnologías para que los recursos biológicos y orgánicos presentes de forma natural en los purines, permitan aumentar la salud de los suelos de esta comarca, para producir alimentos de una forma más sostenible.