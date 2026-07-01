Aragón registra 535 solicitudes para participar en el proceso unificado de Policía Local de 2026 con plazas en Alcañiz, Alcorisa y Andorra

El proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón ha registrado un total de 535 solicitudes para optar a las 43 plazas convocadas, ampliables, correspondientes a la categoría de Policía. Las plazas se distribuyen entre 24 municipios aragoneses: diez de la provincia de Huesca, cuatro de Teruel y diez de Zaragoza. En el Bajo Aragón Histórico, se contemplan nueve plazas repartidas entre Alcañiz (2 plazas), Alcorisa (1 plaza) y Andorra (6 plazas)

Esta previsto que este viernes se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) dos resoluciones que supondrán un nuevo avance en el desarrollo del proceso. La primera determinará la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas y la segunda aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas. Ese mismo día, una vez publicadas oficialmente en el BOA, la Academia difundirá en su página web las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. El Tribunal calificador celebrará su primera reunión de trabajo el próximo 7 de julio, fecha en la que comenzará formalmente la planificación y organización de las pruebas selectivas. Todavía no esta claro en que fechas podría celebrarse el proceso.

Esta es la segunda convocatoria unificada que organiza el Gobierno de Aragón y en la que participan todos los ayuntamientos que tienen problemas para cubrir las plazas de sus cuerpos de policía municipales. La primera convocatoria que se llevó a cabo a durante el 2025, fue calificada por DGA como todo un "éxito". La convocatoria resultó en la incorporación de 71 agentes de Policía Local en toda la comunidad, cuatro de ellos en Alcañiz.

Alcañiz aspira a los 34 agentes

Alcañiz cuenta actualmente con 25 policías en su plantilla, y este 2026 se han convocado dos plazas nuevas para el cuerpo la localidad. Eduardo Orrios, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, reconoce que "lo óptimo sería que tuviéramos a 34 agentes, pero esto es un plan que se tiene que ir haciendo progresivamente porque no podemos llevar a un mismo departamento todas las plazas de empleo público".

"En los últimos años, todas las plazas que nos ha permitido sacar la ley para aumentar la seguridad las hemos sacado, y lo mismo seguiremos haciendo los próximos años", afirma el concejal. La intención es reducir el déficit de agentes, aunque hasta el momento de convocatoria no sabrán con exactitud cuántas podrán ofertar.

Alcorisa quiere tener dos agentes

Alcorisa cuenta en esta convocatoria con una vacante para reforzar la Policía Local, la misma que se ofreció en 2025. "En la convocatoria anterior se solicitó una más pero no llegó”, afirma Miguel Iranzo alcalde de la localidad. Actualmente, la plantilla cuenta con una única policía local pero Iranzo asegura que “con dos sería suficiente”.

El refuerzo de plantilla ayudaría a reduciar los robos y proporcionar más seguridad a la ciudadanía en el municipio. El Ayuntamiento instaló duranto el 2025 cámaras en el polígono industrial del Royal y está a la espera de la confirmación para instalar más videocámaras dentro del municipio.

Andorra pide acelerar el proceso

Andorra solo cuenta con dos efectivos, aunque, con el proceso espera cubrir seis plazas. Rafa Guía alcalde de la localidad asegura que “no son suficientes, pero son las que nos permiten en la tasa de reposición”. Reclaman más policías locales para fortalecer la seguridad de los ciudadanos. “Según la estimación de la Federación Española de Municipios y Provincias nos corresponden diez o doce policías locales”, añade el alcalde del municipio.

A su vez, Guía reclama la aceleración del proceso selectivo. “Las ofertas tienen que agilizarlas, porque a la convocatoria nos apuntamos en febrero”. Además, el alcalde de la localidad adelanta que se solicitarán más efectivos para la siguiente convocatoria de 2027. "Si tenemos más tasa de reposición, pues implementaremos más, que es lo que queremos, pero de momento vamos a por las seis, a ver si hay suerte y las podemos cubrir” declara Guía.

Composición del tribunal

La composición del Tribunal mantendrá el mismo criterio aplicado en la convocatoria anterior, con representación de los Cuerpos de Policía Local de los municipios que han aportado un mayor número de plazas. Como miembros titulares participarán representantes de las Policías Locales de Fraga, Calatayud y Zuera, mientras que las suplencias recaerán en efectivos de Jaca, Alcañiz y La Puebla de Alfindén. La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón volverá a participar como especialista del Tribunal, dando continuidad al modelo seguido el pasado año. Algunos municipios que han contribuido con un elevado número de plazas, como Andorra, han declinado formar parte del Tribunal debido a las limitaciones de personal de sus plantillas.

El proceso consta de una fase de oposición con cuatro pruebas –conocimientos, físicas, psicotécnicas y resolución de supuestos–, seguida de un curso de formación en la Academia Aragonesa de Policías Locales. Además, la convocatoria reserva plazas para militares profesionales de tropa y marinería, así como para para mujeres víctimas de violencia de género, en línea con la normativa autonómica vigente.