Arden casi dos hectáreas de huerta en una zona de masicos de Alcañiz debido a una negligencia

Una negligencia al realizar una quema agrícola al mediodía en pleno mes de agosto ha causado un llamativo incendio este martes en una zona de masicos de Alcañiz. De hecho, había dos casas muy próximas que por fortuna se han salvado de la llamas, al igual que un coche que ha tenido que retirar la Policía Local para que no le alcanzara el fuego. El suceso ha comenzado sobre las 12.30 en una zona cercana a la carretera de Caspe, en el camino de la Vía y Valdecabadores.

El fuego ha quemado casi dos hectáreas / L. Castel

La rápida intervención de todos los efectivos y medios movilizados, entre ellos un helicóptero, ha permitido que el fuego no saliera de la zona de huerta y no entrara en el monte, más complicado de controlar. Se han quemado casi dos hectáreas de huerta después de que una quema agrícola fuera de temporada se fuera de las manos. «Ha cogido un ribazo y, como tenía continuidad, se ha extendido por una zona de rastrojos y ha seguido quemando hasta un cañar, la zona más conflictiva, en la que ha realizado más descargas el helicóptero. El regadío no quema muy bien pero tiene el inconveniente de las cañas. En pleno mes de agosto y con la falta de lluvia que tenemos ha hecho que sea llamativo”, ha explicado el APN Jaime Puerto, director de extinción.

Han actuado la cuadrilla terrestre de Valdealgorfa con su autobomba; tres forestales, incluido el conductor del helicóptero, dos bomberos del Parque de Alcañiz y dos agentes de la Policía Local. El efectivo del punto de vigilancia de Valdealgorfa es quien ha visto el humo y ha activado el operativo.

El helicóptero sofocando el fuego / L. Castel

El coordinador de los APN del Bajo Aragón y Matarraña, Javier Escorza, ha insistido en que las negligencias pueden causar situaciones muy graves y más en entornos con masicos muy cercanos. “Insistimos una vez más en que no se puede hacer fuego en el campo, porque genera situaciones muy graves. Hay mucha hierba seca y no se puede bajar la guardia, ya habrá tiempo para hacerlo”, ha afirmado Escorza en el lugar del suceso.