El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, en colaboración con Océano Atlántico, ha programado desde finales de enero y durante este mes de febrero seis actividades 100% seguras dedicadas a los niños y jóvenes de la localidad. Entre éstas figuran varios cuentacuentos online que están teniendo mucho éxito en las inscripciones. Por ello, para estas actividades, desde la Delegación de Infancia y Juventud se ha decidido ampliar de 30 a 50 el número máximo de plazas. De esta manera, se pretende que la difusión de la actividad sea mayor y puedan tener plaza todos los que lo deseen.

El próximo cuentacuentos tendrá lugar esta semana, el próximo sábado 13 de febrero, para el que ya se aplicará el cupo máximo de 50 plazas; será El cocodrilo al que no le gustaba el agua, un cuento que trata sobre la diversidad con una moraleja muy especial, es la historia de un cocodrilo que no era igual a los demás porque no le gustaba el agua y no podía capuzarse, ni con una pinza en la nariz ni con flotador, del miedo que tenía.

A pesar de que el Centro Joven permanezca cerrado al público por la normativa vigente de nivel de alerta sanitaria 3 agravado, la actividad del mismo por la Delegación de Infancia y Juventud y Océano Atlántico no ha cesado, adaptándose a las necesidades del momento actual. El último cuentacuentos del mes, también con 50 plazas, tendrá lugar el 20 de febrero y será «Los lobos que vinieron a cenar»; es la continuación del cuento que se contó en cuarentena «La oveja que vino a cenar». La historia trata la amistad entre un lobo y una oveja, que resulta incomprensible para el resto de los animales del bosque.

La última actividad de este febrero será el día 27: un taller de caleidoscopio multicolor, con material incluido que se repartirá el día 25 de febrero en el Centro Joven, de 9.00 h. a 14.00 h.

La concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, Susana Mene, ha explicado que “los niños y niñas son un grupo que lo está pasando especialmente mal con la pandemia y los confinamientos, por eso creemos que desde la Delegación debemos ofrecerles la posibilidad de seguir realizando actividades cien por cien seguras”. Mene ha añadido que “es fundamental mantener una infancia y juventud activas para su desarrollo como personas”.

Todas las inscripciones a las actividades indicadas en esta nota son gratuitas y deben realizarse a través del blog del Centro Joven de Alcañiz.