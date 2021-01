El Área de Infancia y Juventud de Alcañiz presenta nuevas actividades seguras y gratuitas para enero y febrero

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, en colaboración con Océano Atlántico, propone para este fin de enero y el próximo mes de febrero seis actividades dedicadas a los niños y jóvenes de la localidad.

La primera actividad es un cuentacuentos, el día 23 de enero, llamado «Darío y la nieve»; cuenta la historia de un niño que veía nevar, pero no podía salir a jugar con la nieve por que estaba enfermo, aunque una bola de nieve le enseñará que puede ir a cualquier lugar con su imaginación.

La segunda actividad es también un cuentacuentos, el 30 de enero, llamado «Copito de nieve, gotita de agua»; trata la historia de una gotita de agua que quiere convertirse en copito de nieve para cubrir los campos y que, por mucho que lo intenta, no consigue lograrlo.

El 6 de febrero tendrá lugar la tercera actividad, que consistirá en un taller para crear diferentes tipos de comederos para pájaros, y también se aprenderá cómo y dónde colocarlos. El material podrá recogerse el jueves anterior en el Centro Joven, de 9.00 a 14.00.

El 13 de febrero tendrá lugar otro cuentacuentos titulado “El cocodrilo al que no le gustaba el agua»; es la historia de un cocodrilo que no era igual a los demás: no le gustaba el agua y no podía capuzarse, ni con una pinza en la nariz ni con flotador, del miedo que tenía.

El último cuentacuentos del mes tendrá lugar el 20 de febrero y será «Los lobos que vinieron a cenar»; es la continuación del cuento que se contó en cuarentena «La oveja que vino a cenar». La historia trata la amistad entre un lobo y una oveja, que resulta incomprensible para el resto de los animales del bosque.

La última actividad del mes es el día 27 y es un taller de caleidoscopio multicolor, con material incluido que se repartirá el día 25 de febrero en el Centro Joven, de 9.00 a 14.00.

La concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, Susana Mene, ha explicado que “los niños y niñas son un grupo que lo está pasando especialmente mal con la pandemia y los confinamientos, por eso creemos que desde la Delegación debemos ofrecerles la posibilidad de seguir realizando actividades cien por cien seguras”. Mene ha añadido que “es fundamental mantener una infancia y juventud activas en su desarrollo como personas”.

Todas las inscripciones a las actividades indicadas en esta nota son gratuitas y deben realizarse a través del blog del Centro Joven de Alcañiz.