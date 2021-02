El área de Patrimonio del Maestrazgo estudia la «memoria» de la cerámica de sus pueblos

La Comarca del Maestrazgo, a través de su área de Patrimonio se encuentra trabajando intensamente en la creación de una exposición virtual sobre piezas de cerámica elaboradas en los obradores de los diferentes pueblos del territorio. Se trata de un proyecto de «vertiente social» ya que pone el enfoque en cómo se han conservado determinados elementos elaborados con técnicas tradicionales.

«Hemos hecho un llamamiento a los vecinos que tienen todavía casas antiguas o que hayan guardado estas piezas para que nos hablen sobre ellas y de este modo tener un registro», explica Sonia Sánchez, técnico del área de Patrimonio de la institución comarcal y encargada del proyecto. Animar «a saber más» sobre estos materiales de cerámica así como «sensibilizar» sobre su valor patrimonial, son otros de los objetivos fundamentales del proyecto.

Muchas de estas piezas – como ollas o cántaros-se siguen conservando en las entradas de las casas, en vitrinas o escaleras, y están guardadas como objetos de recuerdo «en la memoria de las familias». Otras muchas pertenecen a colecciones de ámbito público como es el caso de ayuntamientos o parroquias. Por ejemplo las vajillas de cofradía del barranco de San Juan (Cantavieja), Iglesuela del Cid, el Hospitalico de Tronchón y Montoro de Mezquita son algunas de las piezas de cerámica que ya se incluyen en el inventario- aun en desarrollo- y que constituyen una muestra de gran valor cultural y patrimonial.

«Queremos que la gente sea más sensible a este tipo de piezas ya que no se pueden reproducir. La cerámica tradicional se conserva de forma muy residual, hay obradores que todavía lo hacen pero ya no es el trabajo familiar heredado de unos a otros que existía en muchos pueblos de la comarca», puntualiza Sánchez.

Es «una historia interminable» la que se proponen desde el área de trabajo ya que esta iniciativa pretende recabar toda la información posible, que a su vez será catalogada e inventariada. Esta fase inicial del proyecto ha sido ideada por Adriana Germán Martín, estudiante en prácticas del Máster de Museos, Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, que se imparte en el Campus de Huesca. Consiste en el establecimiento de las bases, el tipo de información que se quiere recopilar así como el modelo de ficha técnica que acompaña a cada una de las piezas inventariadas. «Los primeros colaboradores se han volcado, es un trabajo inmenso de recopilación de datos y de las piezas que vamos inventariando». De hecho, ya se cuenta con una «cantidad ingente de piezas» ya clasificadas.

Además, la metodología de trabajo supone que las personas participantes reciban a su vez información sobre las piezas que poseen. «Se les devuelve el conocimiento que nosotros logramos obtener sobre las diferentes piezas», matiza la técnico de Patrimonio. Entre otros recursos se cuenta con una parte de bibliografía muy importante basada en la investigación de Isabel Álvaro Zamora, Catedrática del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y especialista en diversos campos de la cerámica.

Exposición virtual

Aprovechando los medios digitales desde el área de Patrimonio de la comarca se está recabando todo tipo de material, ya sea fotografías, audios, entrevistas telefónicas o escritos. El resultado de este trabajo se dará a conocer a través de una exposición virtual que se desarrollará aprovechando la modernización del sitio web del Museo Virtual del Maestrazgo, en la que el área de Patrimonio de la comarca del Maestrazgo también está trabajando. «La previsión es reformar la pagina e incluir esta exposición que todavía está en proceso de elaboración», matiza Sánchez.

La base de datos de imágenes conseguida puede dar lugar en un futuro de una amplia investigación formal sobre la cerámica, vinculada a aspectos artísticos y técnicos. Además, si las condiciones sanitarias lo permiten también se prevé la creación de una exposición física de cara a verano u otoño. «Más que una exposición con un principio y un final, el objetivo es intentar que la gente valore más lo que tiene en su casa y lo preserve mejor». Todo aquel que quiera colaborar puede ponerse en contacto a través del correo patrimonio@comarcamaestrazgo.org