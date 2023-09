Arens de Lledó quiere abrir su nueva piscina en 2024 tras un verano sin zona de baño

Los vecinos y visitantes de Arens de Lledó contarán con un nueva piscina municipal para el próximo verano. El Ayuntamiento quiere concluir antes del próximo verano de 2024 la fase final de un proyecto impulsado en 2019 y que pretende dotar al municipio de un equipamiento del que ahora carece. Se trata de uno de los pocos municipios del Matarraña que no dispone aún de estas instalaciones por lo que se trata de un equipamiento prioritario para la localidad.

El problema irrumpe en épocas de sequía, como la vivida durante el último verano en una población que en los últimos año está notando un crecimiento del número de visitantes. En esta situación el lecho del río baja prácticamente seco y la poca agua que fluye tiende a estancarse, por lo que no es posible hacer uso de las zonas naturales de baño. Tradicionalmente y en años con una pluviometría normal, los vecinos y numerosos turistas utilizan las cercanas pozas de El Galeró como piscinas naturales. Sin embargo durante el pasado verano los vecinos, visitantes y numerosos segundos residentes no pudieron aliviar el intenso calor estival. «No hemos tenido zona de baño. Con la nueva instalación nos aseguramos contar con este equipamiento, no dependeremos tanto de las zonas naturales y además contaremos con un bar y zona de servicios creando así puestos de trabajo», explica Xavier Cortés, alcalde de Arens de Lledó.

El vaso principal de la piscina tras una prueba de llenado./ L.C.

Además del vaso principal, que fue concluido en 2020 y que ya pasó las pruebas de llenado, se construirá una piscina infantil. El consistorio está pendiente de un FITE de 120.000 euros, cuya resolución provisional ya es favorable, y que permitirá poner en marcha estas instalaciones. Sin embargo el resto del proyecto tendrá que completarlo con fondos propios o recurrir a algún tipo de ayuda. Además de un edificio de servicios con bar se habilitará una zona de recreo con zonas de paseo, un parque y áreas de ejercitación con distintas máquinas dirigidas especialmente a la tercera edad; un auditorio al aire libre, una zona de aparcamiento con espacio para autocaravanas y se pretende poder dotar al municipio con un helipuerto.

Asimismo, el diseño del vaso está en armonía con el entorno y se utilizaron materiales biosostenibles. Cabe recordar que el proyecto fue sometido incluso a votación popular de los vecinos. «Es una instalación muy demandada por los vecinos y un proyecto que va más allá porque ofrecerá numerosos equipamientos», concluye Cortés.