Arens de Lledó finaliza la construcción del vaso de la nueva y original piscina municipal

El Ayuntamiento de Arens de Lledó finalizó hace varios días la primera fase de construcción de su novedosa y original piscina municipal. Durante esta fase de las obras se ha concluido el vaso principal de la piscina y que a principios de esta semana se sometió a la primera prueba de llenado. La originalidad de esta nueva infraestructura que podría ser una realidad el año que viene estriba en los materiales utilizados y en su estética. El pavimento es mayoritariamente de cuarzo blanco, aunque se ha utilizado también un tipo de cuarzo oscuro que simula una figura. Asimismo, los materiales son biosostenibles.

Todo ello ha sido posible gracias a 90.000 euros procedentes del FITE. Sin embargo para que la localidad cuente, al fin, con una piscina municipal, será necesaria una nueva inyección de dinero. «Necesitamos otros 90.000 euros más para poder acometer una nueva fase y poder tener lista la piscina el año que viene. Lo cierto es que es una obra muy demandada por los vecinos», explicó el alcalde de Arens de Lledó, Xavier Cortés. De igual modo quedará pendiente de construcción la piscina para niños.

El Consistorio ha utilizado para ello una finca muy próxima al casco urbano llamada «Las Eras». Lo cierto es que la localidad no dispone hasta el momento de unas piscinas municipales. Vecinos y visitantes hacen normalmente uso de las zonas de baño natural como El Galeró que ofrece el río Algars. Sin embargo en años de sequía o en el ecuador de un verano no excesivamente seco, las zonas de baño pueden llegar a presentar un caudal muy escaso lo que no hace atractivo el baño en este tipo de zonas naturales.

Por ello desde los sucesivos consistorios plantearon en los últimos años la idoneidad de equipar a la población de una piscina pública. Otra de las particularidades del proyecto que se va a empezar a ejecutar es que el actual consistorio decidió someter a votación popular el 30 de agosto de 2019 -entre otras cuestiones de importancia para el municipio- entre sus vecinos el modelo de piscina, resultando ganador el actual planteamiento de piscina integrada en el entorno natural y con materiales sostenibles.

Sin embargo, el proyecto pretende ir mucho más allá de la construcción de la piscina. El consistorio quiere que el nuevo espacio albergue además una zona de recreo con zonas de paseo, un parque y áreas de ejercitación con distintas máquinas dirigidas especialmente a la tercera edad. Asimismo, se habilitará un auditorio al aire libre, una zona de aparcamiento con espacio para autocaravanas y se pretende poder dotar al municipio con un helipuerto.