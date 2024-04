Arens de Lledó podría poner en marcha su piscina municipal este mismo verano

El Ayuntamiento de Arens de Lledó inicia la última de las cuatro fases de construcción de sus nuevas piscinas municipales. La intención es que las obras estén finalizadas a finales del próximo mes de mayo con el objetivo de que puedan funcionar durante la campaña estival. Esta última actuación está siendo posible gracias a una subvención del FITE de 120.000 euros, así como a fondos propios del Consistorio. Más adelante, se llevarán a cabo otros trabajos en la finca para incluir equipamiento de ocio activo.

«Es una actuación muy demandada y deseada por todos los vecinos. En épocas de sequía no tenemos zona de baño tal y como nos pasó durante el pasado y caluroso verano», explica Xavier Cortés, alcalde de Arens de Lledó. Pese a que con toda seguridad la actuación estará concluida a tiempo, desde el Ayuntamiento temen que los permisos necesarios para abrir las instalaciones puedan retrasar la puesta en marcha de la tan ansiada piscina.

Asimismo, en un hipotético caso de que no se revierta la actual situación de sequía o incluso se agrave, su puesta en marcha para este verano podría no materializarse ya que será necesario vaciar y volver a llenar los vasos antes de conectarlos al sistema ecológico de depuración. «Son escenarios que no debemos de descartar y lo he explicado a los vecinos. Nuestra intención es que sí esté ya en marcha la piscina, pero dependeremos en última instancia de todo ello, por ello aunque es prioritario abrirlas, no tenemos toda la seguridad de que podamos hacerlo», añade el primer edil.

Uno de los vasos de la piscina durante las primeras pruebas de llenado./ L.C.

Se trataría de la primera piscina con la que cuenta el municipio. Actualmente Arens de Lledó es de los pocos pueblos del Matarraña y Bajo Aragón Histórico que no cuenta con este equipamiento, por lo que la actuación es muy demandada por los vecinos. Tradicionalmente los vecinos y multitud de visitantes disfrutan de las pozas naturales y zonas de baño de El Galeró, en el río Algars. El problema, no obstante, llega cuando en años secos las pozas permanecen con muy poco caudal o incluso varios tramos llegan a secarse, lo que inutiliza este lugar como zona de baño. Esta situación se vivió sin ir más lejos durante el último verano de 2023, cuando el bajo nivel del río Algars dejó a la población y a los numerosos visitantes que acuden, sin una zona de baño.

El diseño de esta piscina que es «respetuoso con el medio», contará además con una zona de paseo que será utilizada durante todo el año. Otra de las zonas, la que linda con el Camino Natural Matarraña-Algars, acogerá un área de descanso para ciclistas y una zona recreativa, así como aparcamientos y que en este caso construirá la Comarca del Matarraña dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística. «Va a ser una zona que queremos que constituya el enlace entre la zona de esparcimiento de los vecinos como para acoger a los visitantes», añade el alcalde.

Otro de los equipamientos que se quiere añadir con el tiempo es la adecuación de un helipuerto de emergencia. Cabe recordar que el proyecto fue incluso sometido a votación popular de los vecinos, imponiéndose una piscina cuyo diseño mimetiza con el entorno y utiliza además un sistema de depuración ecológico.