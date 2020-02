Ariadna Sanz, del A.O.C. Tragamillas Alcañiz, logra el oro en el regional sub 14 en la modalidad de pértiga

La alcañizana del A.O.C. Tragamillas de Alcañiz, Ariadna Sanz, se ha hecho con la medalla de oro en la modalidad de salto con pértiga en el Campeonato de Aragon Sub 14 de pista cubierta disputado el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes de Zaragoza.

Sanz consiguió hacerse con el primer puesto de la clasificación tras lograr pasar el listón colocado a una altura de dos metros. Además de esta modalidad también participó en la de triple salto en donde la bajoaragonesa finalizó en la quinta posición.

Por otro lado, tres equipos del A.O.C. Tragamillas Alcañiz, participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Cross que se celebró en Soria. La mejor clasificación la obtuvo el Sub 18 femenino que finalizó en el puesto 12º sobre un total de 53 equipos participantes. El Sub 16 femenino finalizó en el puesto 46º, una posición más que satisfactoria teniendo en cuenta que el equipo estuvo formado por cuatro atletas de primer año. El Sub 16 masculino acabó 50º en una carrera muy rápida y de altísimo nivel.