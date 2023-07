Ariño proclama a sus Majas y Majos de fiestas y homenajea a su pregonero de honor

Multitudinaria asistencia a uno de los actos más solemnes en el calendario de Ariño. Centenares de vecinos y ariñeros con raíces en la localidad participaron durante la noche del sábado en el pregón de fiestas y en la presentación de sus Majas y Majos ajos adultos e infantiles. La corporación municipal, Majas, Majos y el pregonero partieron de la plaza de Los Santos para dirigirse hasta la casa consistorial. «Es uno de los momentos más emocionantes para todos los vecinos de Ariño. Teníamos muchas ganas de que llegase el día y personalmente reconozco que serán unas fiestas muy diferentes a años anteriores», explicó Carlos Ros, nuevo alcalde de Ariño.

Nuria Bravo y Sandra Carod son las Majas de las fiestas 2023. Las dos ariñeras no ocultaron su emoción ante el solemne acto y reconocieron llevar años esperando este momento. «Fuimos Majas infantiles y recordamos ese momento como muy entrañable. En aquel momento las dos pensamos en que cuando tuviésemos 18 años nos haría una gran ilusión ser las Majas y no nos creemos que haya llegado ya el día«, explicaron. En esta ocasión el pregonero de honor fue el histórico alcalde y vecino de la localidad Francisco Villasagra, quien no ocultó su emoción. «Es un acto muy emotivo para todos los vecinos. Siento una enorme emoción después de que me comunicasen que iba a ser el pregonero, así que no puedo estar más agradecido», explicó Villasagra.

El pregonero, en una plaza abarrotada y presidida por el templo de San Salvador, recordó alguna anécdota de la época en la que creció en el municipio y especialmente de cuando fue alcalde. Cabe recordar que el acto se celebra dos semanas antes de las Fiestas Patronales que la localidad vivirá durante el próximo mes de agosto.