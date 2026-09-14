Ariño reúne a la comunidad educativa que inició la revolución digital que les llevó ante Bill Gates

Mucho antes de que el resto lo hiciera, el colegio de Ariño ya abrió las puertas a las tecnologías. Con internet en sus primeros avances, a finales de los años 90 el centro comenzó a desarrollar el proyecto Aldea Digital que terminaría ligando al pueblo de Ariño con las Tablets PC y con el nombre de Bill Gates. Tal fue el nivel de implicación e innovación que consiguió el colegio, que en 2008 cuatro alumnos acudieron al Foro de Líderes Gubernamentales de Microsoft en Berlín para explicar cómo funcionaban estos aparatos en clase. Lo hicieron ante Gates, fundador de Microsoft, y líderes como la entonces canciller alemana Angela Merkel.

Encuentro en Ariño de los participantes en la experiencia de las Tablets PC y el encuentro con Billa Gates en 2008. / Juan Carlos Peguero

Este sábado, parte de las personas de la comunidad educativa que formaron parte de aquella revolución volvieron a reunirse en Ariño. Lo hicieron a iniciativa del profesor y exdirector, José Antonio Blesa. La reunión tuvo lugar en el Centro de Interpretación del Parque Cultural del Río Martín 'Antonio Beltrán' y durante todo el día se sucedieron diferentes ponencias e intervenciones y mesas redondas con diferentes personas que formaron parte del proyecto que también contaron cómo les influyó en su desarrollo y dedicaciones profesionales actuales.

La gesta de Ariño sigue presente en el imaginario colectivo. Durante una década la escuela pasó de participar en los primeros programas de introducción de internet en las escuelas rurales a convertirse en un referente nacional e internacional de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La experiencia marcó a docentes y, por supuesto, a estudiantes y a familias, ya que parte de la clave del éxito fue el trabajo global de toda la comunidad educativa al completo con familias, docentes y dirección y también alumnado en desarrollar el método.

"Llegar al nivel de presentar el proyecto en Berlín lo recordamos como algo único, y alumnado, docentes y familias empezamos a darle más importancia a lo que estaba pasando porque fue una innovación que empezó en un pueblo pequeño que se fue extendiendo. Que en un foro tan importante se nombrara al colegio y al pueblo de Ariño fue algo importante", recuerda Marina Abad Trullén, una de las alumnas y pedagoga en la actualidad, que reconoce que la experiencia marcó a los participantes. "A mí como pedagoga me dejó huella y mucha perspectiva que tengo de la educación viene de ahí, de ese momento", apunta.

Imagen de un aula del colegio de Ariño en 2003 con las Tablets PC. / Archivo colegio

Cronología de un proyecto pionero en innovación tecnológica

La presentación ante Bill Gates y las Tablets son la punta del iceberg de una iniciativa muy amplia que planteó un cambio más profundo como era integrar las herramientas digitales en las distintas áreas del currículo, favorecer el aprendizaje colaborativo y otorgar al alumnado un papel más activo en el proceso educativo. La experiencia despertó rápidamente el interés de medios de comunicación, instituciones educativas y empresas tecnológicas. Ariño recibió visitas y atención de numerosos medios y se convirtió en un ejemplo de cómo una pequeña escuela rural podía situarse en la vanguardia de la innovación educativa.

La punta de lanza fue el proyecto Aldea Digital y, una vez implantado, el centro desarrolló el concepto de Aulas autosuficientes. Fueron incorporando de forma progresiva las tecnologías a la actividad cotidiana de las aulas y no limitándolas a un espacio específico de informática.

Encuentro en Ariño de los participantes en la experiencia de las Tablets PC y el encuentro con Billa Gates en 2008. / Juan Carlos Peguero

El siguiente gran salto llegó durante el curso 2002-2003, cuando Ariño se convirtió en escenario de una experiencia pionera de utilización educativa de Tablet PC. En febrero de 2003 llegaron al centro los primeros equipos, en el marco de la colaboración entre Microsoft y el Gobierno de Aragón.

Los alumnos de 4.º de Primaria se convirtieron entonces en protagonistas de una experiencia que pretendía utilizar la tecnología "no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para transformar la manera de enseñar y aprender". La experiencia desarrollada en Ariño sería posteriormente el antecedente del programa Pizarra Digital, que se extendió progresivamente a cientos de centros educativos de Aragón.

Las pantallas, en el punto de mira

Más de dos décadas después, las tecnologías están plenamente integradas en las aulas. Abad, con la perspectiva que concede el paso del tiempo, considera que el cambio más importante que supusieron para el centro fue "un acceso a otras vías de aprendizaje más allá de la lectura y escritura, sino a un acceso ilimitado a información que razonar, compartir, filtrar y procesar para razonar, reflexionar". Incluso crearon un una radio y un periódico digitales. "En la actualidad nos adaptamos a cómo el cerebro de los niños aprende y también abordamos las necesidades que el alumnado va presentando", valora Abad, pedagoga especializada en necesidades educativas específicas y neuropedagogía.

Eva Almunia, exconsejera de DGA; y Rosa García (hablando), presidenta de Microsoft Ibérica entre 2002 y 2008; en el encuentro en Ariño de los participantes en la experiencia de las Tablets PC y el encuentro con Billa Gates en 2008. / Juan Carlos Peguero

En aquellos años también estuvieron estrechamente vinculadas al proyecto personas que tuvieron responsabilidades decisivas en su desarrollo, entre ellas, Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica entre 2002 y 2008, y Eva Almunia, consejera de Educación del Gobierno de Aragón durante buena parte de ese período. Ambas estuvieron invitadas en el encuentro de este sábado 12 de septiembre.

El sentimiento sigue siendo el de Ariño como pionero ya que demostró que desde un pequeño pueblo se puede estar a la vanguardia. "Los cambios educativos son posibles en el medio urbano y rural, pero los colegios rurales nos permite ser más familia e ir implantando innovaciones en pequeños cambios que terminan siendo muy grandes", concluye Abad.