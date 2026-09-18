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18 SEP 2026|

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Caja Rural de Teruel impulsa un nuevo programa educativo que llevará formación, valores y experiencias a los estudiantes de la provincia

La iniciativa integra actividades dirigidas a alumnado desde Primaria hasta la Universidad. El programa es posible gracias al Fondo de Educación y Promoción

Imagen de una de las sesiones de Educación Financiera en colegios. / CAJA RURAL DE TERUEL
Imagen de una de las sesiones de Educación Financiera en colegios. / CAJA RURAL DE TERUEL

La COMARCA18 09 2026

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EducaciónSociedad

Caja Rural de Teruel ha puesto en marcha el Programa Educativo Caja Rural de Teruel para el curso 2026/2027, una iniciativa que integra todas las actividades educativas, divulgativas y formativas impulsadas por la entidad a lo largo del curso escolar con el objetivo de acercar a los jóvenes de la provincia conocimientos, experiencias y herramientas que contribuyan a su desarrollo académico, personal y profesional.

El programa, que se desarrolla en colaboración con el Servicio Provincial de Educación de Teruel, es posible gracias al Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Teruel y nace con la vocación de convertirse en un marco estable de colaboración entre el ámbito educativo y el ámbito educativo del territorio, ofreciendo a los centros una programación estructurada y adaptada a las diferentes etapas educativas.

La propuesta está dirigida a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, e incluye acciones centradas en la educación financiera, la transmisión de valores, el emprendimiento, la empleabilidad y el reconocimiento del talento académico.

Entre las iniciativas que conforman el programa destacan las sesiones de Educación Financiera para Educación Primaria, dirigidas a estudiantes de 3º y 4º curso, en las que profesionales de Caja Rural de Teruel acercan a los más jóvenes conceptos básicos relacionados con el ahorro, la toma de decisiones y la gestión responsable del dinero mediante dinámicas participativas y un lenguaje adaptado a su edad.

La entidad mantiene además su compromiso con la Educación Financiera en Educación Secundaria, dirigidas a estudiantes de 1er y 2º curso, una actividad que se desarrolla en el marco del Plan de Educación Financiera impulsado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Estas sesiones, impartidas por directores y directoras de oficinas de Caja Rural de Teruel, permiten que los estudiantes adquieran conocimientos esenciales sobre economía, ahorro, inversión y finanzas personales.

El programa incorpora igualmente un amplio apartado de conferencias dirigidas a jóvenes, con la participación de reconocidos profesionales que compartirán experiencias vinculadas al liderazgo, la superación personal, el deporte, la comunicación y el emprendimiento.

Entre ellas figuran las charlas promovidas por la Fundación Carlos Sanz, centradas en la transmisión de valores como la resiliencia, la constancia y la capacidad de superar las adversidades a través del inspirador testimonio vital de Carlos Sanz, exárbitro profesional y superviviente de varios trasplantes hepáticos y autor de los libros “No soy un robot”, “El triunfo de la voluntad” y “Ganar la vida”.

Asimismo, los estudiantes de primer curso de Bachillerato y Formación Profesional podrán asistir a la conferencia “Una vida al filo”, protagonizada por Sebastián Álvaro, creador del mítico programa televisivo Al filo de lo imposible. A través de experiencias vividas en algunos de los entornos más extremos del planeta, la actividad invita a reflexionar sobre el esfuerzo, el trabajo en equipo, la perseverancia y la importancia de perseguir los propios sueños. Las conferencias tendrán lugar en Alcañiz el 12 de noviembre de 2026 y en Teruel el 11 de febrero de 2027.

La programación incluye también la conferencia “Viaje de aprendizaje”, impartida por Pedro García Aguado y dirigida a alumnado de 4º de ESO. La actividad propone una reflexión cercana sobre la toma de decisiones, la responsabilidad, la autoestima y la construcción de proyectos de vida saludables, tomando como punto de partida la experiencia personal y profesional del campeón olímpico.

Junto a estas acciones, el programa mantendrá el programa “Tus Sobresalientes tienen Premio con Caja Rural de Teruel”, una convocatoria destinada a reconocer el esfuerzo, el mérito académico y la excelencia de los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Además, contempla colaboraciones con la Universidad de Zaragoza y diversas iniciativas impulsadas en el ámbito universitario.

Además de este programa educativo y de forma complementaria, Caja Rural de Teruel colaborará con diferentes congresos, jornadas y eventos en los que colabora la entidad, entre ellos el VIII Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz y el III Congreso Internacional de Educación y Diversidad, la conferencia de Beatriz Izquierdo y su posterior mesa redonda bajo el título “La necesaria protección de los menores frente a la violencia digital” que se celebrará en el día de hoy a las 18:00 en el salón de actos DGA de Teruel organizado por Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis.

Desde Caja Rural de Teruel destacan que esta nueva programación responde al compromiso histórico de la entidad con la educación y con el desarrollo del talento joven en el territorio. A través de este programa, la entidad pretende seguir acercando oportunidades formativas de calidad a los centros educativos de la provincia y contribuir a la formación de ciudadanos preparados para afrontar los retos personales y profesionales del futuro. Los centros educativos de la provincia interesados en participar en cualquiera de las iniciativas presentadas pueden hacerlo contactando con la entidad.

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