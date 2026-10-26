Actualizado 21:11

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

26 OCT 2026|

Actualizado 21:11

La campaña Volveremos regresa este miércoles a 71 municipios de Aragón con 9,8 millones de euros

La iniciativa genera impacto en 3.400 comercios de la comunidad. Las campañas celebradas en este año han movilizado 51,4 millones de euros en ventas

La campaña empezará este miércoles en Aragón. /L.C.
La campaña empezará este miércoles en Aragón. /L.C.

La COMARCA26 10 2026

Comentar

ActualidadEconomía

Volveremos inicia una nueva campaña este miércoles en 71 municipios aragoneses. Estará dotada con un total de 9.827.436,21 euros aportados por el Gobierno de Aragón y ayuntamiento participantes. En concreto, el Ejecutivo autonómico aporta 4,25 millones de euros y los consistorios otros 5,57 millones de euros, reforzando la colaboración entre administraciones para favorecer el consumo y generar actividad económica en 3.400 comercios.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha destacado este lunes la eficacia de un programa que, después de seis años de funcionamiento: “Ha conseguido cambiar hábitos de consumo de los aragoneses, derivando ventas hacia nuestro comercio local”. Además, ha insistido en que “hablamos de una política pública que beneficia a las dos partes: gana el comercio porque vende más y gana el ciudadano porque ahorra en sus compras”.

71 localidades de toda la comunidad

La participación se extiende por 71 localidades de las tres provincias y alcanza tanto a las tres capitales como a numerosas cabeceras comarcales y municipios de menor tamaño. Entre los municipios incluidos figuran las tres grandes capitales Zaragoza, Huesca y Teruel, junto a municipios de las tres provincias como Alcañiz, Calatayud, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Tarazona, Utebo, Caspe, Binéfar, Graus, Calamocha, Andorra, Albarracín, Aínsa-Sobrarbe, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Maella o Biescas, entre muchos otros.

Para Herrarte, esa extensión territorial es uno de los principales valores del programa. “Volveremos ha demostrado que podemos utilizar los recursos públicos para que el consumo se quede en nuestros pueblos y ciudades, para ayudar a negocios, mantener actividad en todo el territorio y ayudar a las familias".

Más de 51 millones de euros movilizados en 2026

Los resultados acumulados avalan el impacto de Volveremos como herramienta más que efectiva de apoyo al comercio local. Sólo en 2026, las campañas celebradas hasta ahora, en junio y con motivo de la Vuelta al Cole, han movilizado 51,4 millones de euros en ventas. 

Desde el nacimiento del programa hace seis años, el volumen acumulado alcanza ya los 373 millones de euros, una iniciativa que comenzó impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza del entonces alcalde, Jorge Azcón, y que ha ampliado posteriormente su alcance desde su llegada a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2023, al conjunto del territorio.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Tomás Guitarte volverá a encabezar la candidatura de Teruel Existe para el Congreso en las elecciones del 29-N

El alcalde de Utrillas ocupa el tercer puesto de la lista. En la candidatura del Senado el primer puesto es para Raúl Blasco, concejal en Muniesa; y el tercero es...

4

Tomás Guitarte volverá a encabezar la candidatura de Teruel Existe para el Congreso en las elecciones del 29-N

Los cinco grandes fuegos del verano arrasaron más de 43.800 hectáreas en Aragón y obligaron a evacuar 36 localidades

El director general de Emergencias e Interior, Miguel Ángel Clavero, destaca el despliegue de medios nacionales e internacionales durante una campaña marcada por las altas temperaturas y la virulencia de...

Comentar

Los cinco grandes fuegos del verano arrasaron más de 43.800 hectáreas en Aragón y obligaron a evacuar 36 localidades

El MITECO anuncia ayudas de hasta 20.000 euros para prevenir incendios forestales en pueblos de menos de 5.000 habitantes

Las ayudas, de entre 8.000 y 20.000 euros, estarán dirigidas a localidades de hasta 5.000 habitantes y permitirán financiar planes de prevención y actuaciones para reducir el riesgo de incendios....

Comentar

El MITECO anuncia ayudas de hasta 20.000 euros para prevenir incendios forestales en pueblos de menos de 5.000 habitantes

La gestión forestal ante los incendios, a debate en el Maestrazgo: "Hay que hacer pedagogía desde el colegio, no siempre que se corta un árbol es un crimen"

TESTIMONIOS. Empresarios e investigadores reivindican una discriminación positiva con el medio rural y esperan que la futura Mesa de la Madera de Aragón sirva para sentirse escuchados. El sector se...

Comentar

La gestión forestal ante los incendios, a debate en el Maestrazgo: "Hay que hacer pedagogía desde el colegio, no siempre que se corta un árbol es un crimen"

La España Vaciada lanza ‘Resistencia Rural’ para unir fuerzas frente a los grandes proyectos industriales

El movimiento busca coordinar a las plataformas ciudadanas de todo el país y compartir recursos y asesoramiento para defender el territorio

1

La España Vaciada lanza ‘Resistencia Rural’ para unir fuerzas frente a los grandes proyectos industriales

Teruel Existe aprovecha el Classic Festival de Alcañiz para denunciar el bloqueo de la A-68: «Solo vienen a la provincia para hacer campaña»

La formación denuncia que la carretera lleva paralizada desde su salida del Congreso en 2023 y pide no hacer promesas vacías durante la campaña electoral

Comentar

Teruel Existe aprovecha el Classic Festival de Alcañiz para denunciar el bloqueo de la A-68: «Solo vienen a la provincia para hacer campaña»
Periódico del Bajo Aragón Histórico