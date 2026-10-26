Volveremos inicia una nueva campaña este miércoles en 71 municipios aragoneses. Estará dotada con un total de 9.827.436,21 euros aportados por el Gobierno de Aragón y ayuntamiento participantes. En concreto, el Ejecutivo autonómico aporta 4,25 millones de euros y los consistorios otros 5,57 millones de euros, reforzando la colaboración entre administraciones para favorecer el consumo y generar actividad económica en 3.400 comercios.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha destacado este lunes la eficacia de un programa que, después de seis años de funcionamiento: “Ha conseguido cambiar hábitos de consumo de los aragoneses, derivando ventas hacia nuestro comercio local”. Además, ha insistido en que “hablamos de una política pública que beneficia a las dos partes: gana el comercio porque vende más y gana el ciudadano porque ahorra en sus compras”.

71 localidades de toda la comunidad

La participación se extiende por 71 localidades de las tres provincias y alcanza tanto a las tres capitales como a numerosas cabeceras comarcales y municipios de menor tamaño. Entre los municipios incluidos figuran las tres grandes capitales Zaragoza, Huesca y Teruel, junto a municipios de las tres provincias como Alcañiz, Calatayud, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Tarazona, Utebo, Caspe, Binéfar, Graus, Calamocha, Andorra, Albarracín, Aínsa-Sobrarbe, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Maella o Biescas, entre muchos otros.

Para Herrarte, esa extensión territorial es uno de los principales valores del programa. “Volveremos ha demostrado que podemos utilizar los recursos públicos para que el consumo se quede en nuestros pueblos y ciudades, para ayudar a negocios, mantener actividad en todo el territorio y ayudar a las familias".

Más de 51 millones de euros movilizados en 2026

Los resultados acumulados avalan el impacto de Volveremos como herramienta más que efectiva de apoyo al comercio local. Sólo en 2026, las campañas celebradas hasta ahora, en junio y con motivo de la Vuelta al Cole, han movilizado 51,4 millones de euros en ventas.

Desde el nacimiento del programa hace seis años, el volumen acumulado alcanza ya los 373 millones de euros, una iniciativa que comenzó impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza del entonces alcalde, Jorge Azcón, y que ha ampliado posteriormente su alcance desde su llegada a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2023, al conjunto del territorio.