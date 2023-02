La artista mallorquina Isabela Lleó integra en su obra creaciones del CIDA

El alabastro del Bajo Martín ha viajado y sigue viajando por el mundo y será en primavera cuando un muestra se exponga en el País Vasco. Formará parte de la exposición de Isabela Lleó, artista afincada en Mallorca que ha pasado dos semanas en el Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA) en Albalate.

Realizó una estancia aprovechando la temporada que está pasando en la península. «Además de que no era práctico ir a Mallorca a buscar piezas, siempre me gusta meter obra nueva en las exposiciones y es lo que estoy creando», dice en una pausa del trabajo. Reconoce que no pensaba quedarse en Albalate tanto tiempo. Conoció el pueblo a través de Sculpture Network, una asociación internacional con la que el CIDA había hecho actividades y colaboraciones juntos. «Vine a buscar piedra pero cuando vi el sitio y las posibilidades, me quedé a trabajar. Para los escultores es un privilegio tener abierto un centro como este donde puedes trabajar en condiciones excelentes el alabastro». Lleó conocía el material y agradece que en el CIDA, además de las instalaciones, haya personas implicadas. «En el mundo del arte no es fácil encontrar esto. Te sientes apoyada y te dejan trabajar libremente, y es estupendo», sonríe.

Detalle de una de las piezas que integrarán ‘Réquiem’./ B. Severino

En su estancia coincidió con Noemí Palacios y con Rubén Vidal. Este último sigue allí realizando una residencia para investigar acerca de la pintura sobre tabla de alabastro. «Un sitio así te da la oportunidad de compartir y conversar en los ratos de la comida y algún descanso con otros artistas, algo a lo que no estamos acostumbrados porque este trabajo es muy solitario de taller», dice. «Los artistas nos dedicamos a intercambiar, somos una especie de canalizadores de sensaciones, de emociones… Y el intercambio entre nosotros creo que es fundamental», reflexiona.

Un inicio de año con exposiciones

La pieza de alabastro se verá en la Galería Oreka en Soraluze a final de marzo. La exposición se llama ‘Sobre la estructura de lo real desde la mirada de la geometría’, y el conjunto de piezas que ha desarrollado en Albalate se llama ‘Réquiem’. Lo piensa dedicar a la pandemia. «Se ha visibilizado poco lo que ha pasado, y para los artistas también de alguna manera es una obligación mostrar cosas que ocurren», argumenta. «No es anecdótico, creo que de alguna forma somos transmisores de lo que está pasando en la actualidad, dejas una huella… Yo intento encontrar el sentido a lo que hago y creo que el arte geométrico es igual de válido que el figurativo para reflejarlo. Depende de la lectura», añade.

El año se presenta con compromisos para Lleó, una artista que ha explorado más caminos además del escultórico. Del 24 al 26 de febrero en Madrid estará presente su vídeoarte con la galería virtual Artágora en Hybrid Art Fair con una muestra sobre la calima y la situación del Sáhara para dar visibilidad a un conflicto de 44 años. A la vez, del 22 al 26 de febrero, su obra también estará en ARCO con la Galería Fontanar como editora de obra gráfica que mostrará el trabajo de varios artistas. Suele acudir a un simposio en Noja y tiene prevista una estancia en Japón. Mientras, una escultura en bronce suya de cuatro metros de alto sigue expuesta en Australia.