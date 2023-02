«Malestar» entre los artistas bajoaragoneses por sentirse «excluidos» de las iniciativas artísticas de la provincia. En una carta abierta, la Asociación Literaria y Artística Poiesis ha denunciado públicamente «que no se haya contado con ningún creador bajoaragonés» para la muestra ‘El Maravilloso Vacío’ expuesta hasta este 25 de febrero en el Museo Provincial de Teruel, pese a haber sido presentada con el «afán de dar a conocer el potencial de los creadores de la provincia» y ser expuesta en un espacio del Museo Provincial. «Nos ha molestado mucho que en la lista no haya ningún artista bajoaragonés, no sé si se debe a que no conocen la zona y el gran potencial de los artistas. No sé por qué no ha habido una selección equilibrada», denunció Julio Moreno, representante de la Asociación Poiesis.

En la exposición de 33 artistas, procedentes de la ciudad de Teruel y localidades cercanas, se muestran los valores del territorio despoblado de interior, explorando el argumento del vacío, a través de diferentes disciplinas artísticas. Desde la organización de la exposición han desmentido las acusaciones, explicando que la iniciativa partió de tres amigos, los cuales han ido contactando con más colaboradores «conocidos» y que en «ningún caso» la muestra tenía una ambición de ser una exposición provincial, ni pretendía ser una representación de todas las comarcas turolenses. «No es que se haya excluido a los artistas del Bajo Aragón, es que se han quedado fuera mucha gente, es un problema de espacio», argumentó Ramón Boter, uno de los organizadores de la muestra, asegurando que en absoluto ha habido una mala fe en la organización de la misma.

Sin embargo, desde la Asociación Poiesis dicen sentirse muy «decepcionados» y han reclamado que la gran variedad de artistas del Bajo Aragón sean «tenidos en cuenta». «Consideramos que debería haber mayor precisión al hacer públicas las actuaciones institucionales y precisar con claridad cuándo estas van dirigidas en exclusiva a la ciudad de Teruel y no a la provincia, porque en muchas ocasiones se enmascaran las inversiones de carácter local dándoles una proyección provincial, cuando no es así y esta exposición es una clara muestra de este hecho», argumentó Moreno.

Desde el Museo Provincial de Teruel salieron al paso de la denuncia pública. Su director Jaime Vicente, envió un escrito de contestación a la Asociación denunciante, manifestando que aunque «entiende» su queja no comparte «en absoluto» el diagnóstico respecto al olvido, abandono o exclusión de la que habla el gremio bajoaragonés, que considera «completamente falso». Quiso dejar claro que el Museo de Teruel no es el organizador de la muestra y que solamente ha cedido el espacio a esta exposición itinerante, que ha recorrido hasta ahora varias localidades (Cedrillas, Albarracín y Mora de Rubielos). «Es evidente que el Museo de Teruel trabaja en todo el territorio provincial y atiende a los artistas de todo el territorio. Nuestra vinculación con los artistas del Bajo Aragón es consustancial a la trayectoria del museo. En el territorio bajoaragonés se han celebrado y se celebran importantes actividades programadas por el museo. En los próximos días podremos anunciar otra iniciativa que refuerza esa compromiso», argumentó Vicente en el escrito remitido.

Recordó además que en la inauguración de la muestra ‘El Maravilloso Vacío’ él mismo resaltó la ausencia de artistas del Bajo Aragón, sugiriendo seguidamente que se vaya trabajando en una segunda edición, esta vez con los artistas bajoaragoneses y de otras comarcas. Algo que también ratificaron desde la organización de la muestra. «A partir de un número tuvimos que pararlo porque las galerías de arte no dan más de sí por espacio. Incluso en la charla comentamos que en otra posible exposición colectiva, la ampliaríamos a los artistas del Bajo Aragón», concluyó Ramón Boter.