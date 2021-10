ASAPME Bajo Aragón lanza un vídeo contra la estigmatización de las personas que sufren una enfermedad mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este domingo 10 de octubre, ASAPME Bajo Aragón ha lanzado un vídeo a través de las redes sociales en el que trata de concienciar a la sociedad sobre la importancia de acabar con el estigma que a menudo sufren las personas afectadas por enfermedades mentales. En algo más de minuto y medio, diferentes usuarios de esta entidad enumeran las frases estereotipadas más habituales, que lamentablemente condicionan y coartan la vida social de quien padece alguna enfermedad mental.

«Este no es un vídeo como otro cualquiera. Es la voz de las personas que sufren día a día el estigma de la sociedad, del periodismo, de lo retrógrado, de la no aceptación, del miedo a lo desconocido. Es la voz de la necesidad de ser tratados por igual, de la lucha por eliminar estereotipos, de las ganas de sentirse parte de la sociedad, de no ser excluidos, de no sentirse juzgados. Es la voz de personas como tú, aunque aún no lo sepas«. Este es el mensaje que acompaña al vídeo, y que traslada de manera certera el objetivo del mismo. «Ayúdanos. Quiérenos, Acéptanos. Compréndenos. Respétanos. Acógenos. Intégranos.Tengo una enfermedad mental, pero soy como tú», concluye.