El asesinato de un andorrano en 2007 protagoniza el cierre de la sexta temporada de ‘Crims’ de TV3

‘Crims’, el aclamado programa de crónica negra de la televisión autonómica de Cataluña, ha recordado en su sexta temporada un caso que hace casi dos décadas conmocionó a Andorra. El episodio de este lunes de ‘Crims’ cerró la temporada con el caso de Juan García, un vecino de la villa minera que desapareció sin dejar rastro y cuyo entorno sospechó desde el primer momento que podía haber sido víctima de un crimen.

Se trata de la última entrega de la sexta temporada, que se emitió el pasado lunes. El programa consiguió casi medio millón de telespectadores frente a la pantalla, con una audiencia del 24,2 %, la tercera mejor cifra del programa de true crime este año. El capítulo y todos los anteriores están disponibles en la plataforma gratuita ‘3Cat’.

Un crimen en 2007

Todo comenzó cuando su hermano denunció la desaparición al comprobar que Juan había dejado su casa aparentemente en orden, aunque faltaban su coche y el dinero de un préstamo que había solicitado poco antes. Mientras la jueza consideraba la posibilidad de que hubiera decidido marcharse voluntariamente, la familia siguió investigando por su cuenta. Las pesquisas llevaron hasta una mujer de Corbera d’Ebre (Tarragona) con la que Juan mantenía una relación a través de internet. Poco después, durante unas tareas de mantenimiento en el Canal de Seròs, apareció el coche del desaparecido sumergido en el agua, aunque sin ningún rastro del cuerpo.

El caso dio un giro un año más tarde, cuando la policía detuvo a dos hombres y una mujer por un supuesto robo de herramientas. Durante el interrogatorio, la mujer terminó confesando que los dos hombres, que eran hermanos, le habían contado que habían asesinado y enterrado a un hombre en Corbera d’Ebre. Las investigaciones revelaron entonces que los detenidos eran hermanos de Celia, la mujer con la que Juan hablaba con frecuencia. Según se descubrió, el día del crimen el vecino de Andorra había viajado hasta el pueblo con la intención de llevarse a la mujer a vivir con él.

Finalmente, uno de los acusados acabó confesando el asesinato y señaló a los agentes el lugar donde habían ocultado el cadáver. Tres años después se celebró el juicio, que terminó con condenas de 20 y 7 años de prisión para los responsables. Sin embargo, nunca llegó a esclarecerse del todo si el móvil del crimen fue quedarse con el dinero del préstamo o evitar que su hermana abandonara el pueblo junto al andorrano.

Seis temporadas de éxito

‘Crims’, conducido por el periodista catalán Carles Porta, es actualmente uno de los programas más populares de la parrilla de la cadena autonómica catalana. Antes de dar el salto a la televisión en febrero de 2020, el formato nació como un programa radiofónico. Durante estas seis temporadas, cada uno de los capítulos se ha centrado en explicar un suceso ocurrido en Cataluña en los últimos años.

El programa mezcla entrevistas, declaraciones e imágenes reales con recreaciones de los hechos que se van narrando. En cada una de las entregas se apuesta por incluir a personas que formaron parte del caso: familiares y amistades de las víctimas, cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra o la Guardia Civil, médicos forenses, jueces instructores, fiscales, periodistas de sucesos como Mayka Navarro o Tura Soler, abogados representantes de las partes e incluso algunos de los acusados iniciales.