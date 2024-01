Así se gastan 3.000 euros en una mañana: acompañamos a comprar a Belén Alcón y a Beatriz Lizana

¿Alguna vez se han imaginado ganar 3.000 y tener una mañana para gastarlos en los establecimientos que más les gustan? Probablemente, sería el sueño de muchos, en especial para los fanáticos de las compras, pero muy difícilmente se haría realidad. No obstante, hay algunos que sí tienen esa suerte, como la alcañizana Belén Alcón que resultó ser la ganadora del sorteo de la Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz (ACSA) ‘Los Tres Mil en Casa’.

Belén fue a comprar un nórdico en ‘Colchonería Sema’ sin imaginar que gracias a esa compra y al boleto con el número 06067 que le dieron conseguiría la friolera de 3.000 euros. De hecho, la suerte estuvo de su parte, ya que el sorteo se tuvo que repetir porque el primer ganador no se pronunció. La alcañizana confiesa que es difícil explicar lo que se siente al ser la afortunada, pero lo resume de esta manera: «Pensé que esto no podía estar pasándome a mí, nunca me había tocado nada y no sabía en qué me lo iba a gastar, aunque enseguida solucioné ese problema», ríe.

Después de reflexionar con detenimiento donde invertía el dinero, el sábado llegó el gran día del que seguro no va a olvidarse nunca. La mañana empezó como cualquier otra, se despertó, sacó al perro y ya después se fue junto a su hija, Beatriz Lizana a hacer una de las mayores compras que podrían imaginar. Para empezar el día con fuerzas, la primera parada fue la cafetería Vewin’S donde se reunieron con toda la junta de la ACSA para dar inicio a la ruta. Entre las conversaciones la protagonista destacaba la ilusión, ya que todavía no se creía ser la ganadora.

Tras ello, fue el turno de iniciar la ruta en la que en tan solo una mañana debía gastarse los 3.000 en los más de 100 establecimientos adheridos a la campaña con un máximo de 250 euros en cada uno de ellos. «Voy a gastármelo en muchos comercios y habrá de todo: ropa, joyería, menaje de hogar, árboles, ferretería, gasoil…», confesaba Alcón. Y así fue, la alcañizana recorrió finalmente más de 20 tiendas y en prácticamente cuatro horas compró los productos destinados para toda la familia, desde unas zapatillas y cascos para su hija hasta un traje para su marido o incluso pijamas para todos.