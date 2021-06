La Asociación de Segundos Residentes se movilizará en Beceite

Los propietarios de segundas residencias y viviendas de Beceite se movilizarán el sábado por la mañana en la localidad para exigir al consistorio poder acceder libremente con sus vehículos a los parajes naturales de El Parrizal y La Pesquera. La manifestación fue convocada por la Asociación de Segundos Residentes y tendrá lugar a las 9.30. Partirá de la plaza de Santa Ana para dirigirse hasta la plaza de la Constitución por la calle La Ronda. Finalmente los participantes leerán un manifiesto en la plaza, junto a la casa consistorial.

Todo ello después de que el ayuntamiento decidiese el pasado año que los propietarios de segundas residencias tuviesen que pagar, al igual que los visitantes, por acceder a ambos parajes naturales. El importe de cada vehículo es de 10 euros. No obstante en el caso de La Pesquera, los propietarios de una vivienda, aunque no estén empadronados en Beceite, tienen una bonificación de 4 euros. «Pedimos volver a la situación previa a 2020. El pasado año se nos argumentó que se tomaba esta medida por la situación covid-19, pero creemos que es una medida recaudatoria», explicó Montse Boix, integrante de la Asociación.

Boix denunció, de igual modo, la “arbitrariedad” de la medida al igual que, a su juicio, la decisión de que los vehículos que acceden a ambos parajes naturales deban hacerlo en dos turnos, uno de mañana y uno de tarde. “Es otra medida que lo único que genera es más tráfico, que es también recaudatoria y que además es inadmisible que te obliguen a entrar y salir a determinadas horas. Ni en un museo hay ese control”, añadió Boix.

A través de un comunidado desde la Asociación afirmaron haber creado esta entidad de vecinos de segunda residencia, tras haber enviado un escrito al Ayuntamiento firmado por 150 personas. “No hemos obtenido ni respuesta ni cita para sentarnos a hablar, nada de nada”, apuntaron. Todo ello después de varias semanas en las que ayuntamiento y los integrantes de esta asociación hayan intercambiado sendas misivas explicando sus argumentos. A través de una primera carta desde la Asociación manifestaron al consistorio que «pagan los mismos impuestos» que el resto de vecinos y subrayaron que la localidad se «beneficia» de su presencia, además de gracias a impuestos como el IBI, y de una notable actividad económica en los establecimientos y comercios del municipio. Denunciaron sentirse «discriminados» e iniciaron una recogida de firmas.

Por su parte, el ayuntamiento de Beceite desmintió las acusaciones de “discriminación” y afirmó que el «elevado» número de personas afincadas que no están empadronadas en la localidad provoca «pérdidas» económicas al ayuntamiento. El consistorio, manifestó que el Ayuntamiento está obrando de igual forma que en otras localidades turísticas costeras o en las ciudades de las que «provienen la mayoría de segundos residentes». Añadieron el, a su juicio, “abuso” previo de los no empadronados a la hora de acceder a las tarjetas que, con anterioridad a 2020, permitían a los segundos residientes a acceder a la localidad. «Esta situación nos provoca muchos costes y afecciones al municipio que luego no se reflejan en horas de servicios públicos y privados al tener a mucha gente que no está empadronada. Por ello hacemos un llamamiento a que se empadronen», explicó en su día el alcalde Juan Enrique Celma.

Algo que no contentó a los integrantes de la Asociación. “El único impuesto que nos diferencia es el impuesto de circulación de vehículos, algo que no podemos pagar porque lo pagamos dónde estamos empadronados”, subrayaron a través de la citada carta. Asimismo, añadieron que el Ayuntamiento “está aplicando una ordenanza municipal en la que discrimina por motivo de empadronamiento. “ No nos consideran vecinos, cuando nosotros somos parte de la vida del pueblo, y muchos no nos hemos ido por gusto, sino por necesidad. Volvemos a nuestras casas para disfrutar de nuestras vacaciones y este Ayuntamiento nos quiere privar de disfrutar libremente de nuestros espacios naturales, nos considera turistas de paso”, concluyeron.