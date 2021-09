Las asociaciones reivindican la importancia de la detección precoz y la investigación del Alzheimer en su Día Mundial

Detección precoz e investigación son algunas de las claves para la lucha contra una enfermedad que todavía no tiene cura: el Alzheimer. En su Día Mundial, que se celebra cada 21 de septiembre, las asociaciones del territorio que trabajan con los pacientes y sus familias vuelven a poner el foco sobre esta y otras demencias.

Desde AFEDABA-Los Calatravos hacen suyas y comparten las reivindicaciones de CEAFA, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer y otras demencias. Este año su lema para este día es: cero omisiones, cero Alzheimer. Y es que han elaborado un listado de cuestiones que no deben ser omitidas u olvidadas en la lucha contra este tipo de enfermedades degenerativas. Son: la investigación, los derechos de los pacientes, las sociedades no excluyentes, la innovación en terapias no farmacológicas, las políticas específicas de inversión y ayuda a las familias, el fomento del diagnóstico precoz y el acceso a las pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico certero.

Por su parte, desde AFEDACC, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca, también han querido formar parte y dar visibilidad a esta jornada mundial del Alzheimer. Para ello, han organizado para este martes una jornada compuesta por una serie de actividades a realizar en la Ciudad del Compromiso. «Este año volvemos a celebrar unas jornadas de manera presencial. Hemos programado una mesa informativa, ubicada en el Quiosco de la Plaza España, así como la proyección de una película. Con la mesa pretendemos acercar la enfermedad a los ciudadanos. A su vez, la película seleccionada es ‘El Cuarteto’, de Dustin Hoffman», explican.

Con estas jornadas AFEDACC busca dar visibilidad a la enfermedad del Alzheimer entre todos los ciudadanos así como seguir incidiendo en la labor de sensibilización con la misma.

#CeroOmisionesCeroAlzheimer

Para dar mayor visibilidad en este Día Mundial se ha lanzado una campaña viral en redes sociales: «Hazte una foto con el gesto de OK, escribe una frase que haga defensa del lema de este año y compártela en redes sociales con el hashtag #CeroOmisionesCeroAlzheimer«.