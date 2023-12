El ataque a un centenar de ovejas del Maestrazgo no fue de lobo, sino de perro

Uno o varios perros de mediano tamaño habrían cometido el ataque a un rebaño que dejó 25 ovejas muertas, otras 23 heridas y 52 desaparecidas en Villarroya de los Pinares, en el Maestrazgo, a finales de noviembre. Así lo certifican los resultados de la necropsia realizada por el Gobierno de Aragón. No obstante, DGA ha instalado tres cámaras de fototrampeo en la zona para poder detectar al animal o animales causantes del ataque.

Las ovejas analizadas tenían mordeduras en diversas partes de su cuerpo y no muy contundentes, por lo que se ha determinado que el autor del ataque sería de perro mediano y no de gran tamaño.

En un primer momento se apuntó a la autoría de un lobo según adelantó el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, en declaraciones a los medios a principios de la semana pasada en un acto en Teruel. No obstante, este lunes la consejería confirmó que la necropsia certificó la autoría de un perro.

La explotación afectada en el Maestrazgo pertenece al joven alcalde de la localidad, Iván Villarroya, que junto a la de su madre, contaba con en torno a 820 ovejas. Villarroya estimó en un primer momento que las pérdidas económicas superan al menos los 15.000 euros, sin tener en cuenta las afecciones económicas acarreadas a las ovejas supervivientes. Unas 200 están preñadas y es muy posible que sufran abortos por el estrés provocado por el ataque.

La presencia de lobos solo está confirmada entre Alcañiz e Híjar

Por el momento, tan solo está confirmada la presencia de lobos en un paraje entre Alcañiz e Híjar. En esa zona está asentada desde hace meses la pareja formada por una loba ibérica y un lobo itálico que desde aproximadamente octubre no cometen ningún nuevo ataque contra un ganado como sí venía ocurriendo durante todo el año.

Los expertos consideran que es consecuencia de que los ganaderos de la zona han mejorado la protección de sus ganados colocando más medidas de protección gracias a las ayudas del Gobierno de Aragón que financia al 100% estas inversiones.