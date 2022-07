La atención a domicilio del Hospital de Alcañiz estará dos meses y medio cerrada debido a la falta de médicos

El servicio de Atención a Domicilio del Hospital de Alcañiz permanece cerrado desde el 1 de julio y no se volverá a abrir hasta mediados de septiembre debido a la falta de médicos de medicina interna. Actualmente el centro hospitalario alcañizano tan solo cuenta con cuatro internistas, una cifra mucho menor a la necesaria. Además, desde mayo ya no trabajan los dos especialistas que se incorporaron desde los hospitales Miguel Servet y Royo Vilanova de Zaragoza en noviembre como la medida del Salud para solucionar la falta de médicos que ya estuvo a punto de cerrar entonces el servicio.

Cuando a finales de octubre se conoció que la saturación del Hospital de Alcañiz obligaba a parar la atención a domicilio hubo una gran contestación social y se llegaron a recoger más de 4.400 firmas. Entonces el Salud reaccionó y anunció que el Servet y el Royo facilitarían a dos médicos– dependía de su planificación quiénes eran- durante los siguientes meses hasta que terminara el proceso de la OPE de Medicina Interna. No obstante, no ha sido así ya que los dos especialistas dejaron de trabajar en mayo y no será hasta el 19 de septiembre cuando se incorporarán los nuevos internistas que han obtenido plaza en la OPE. En esa fecha es en la que se quiere reabrir la hospitalización a domicilio según fuentes del Salud.

Desde que dejó de venir el refuerzo de los dos internistas de Zaragoza el servicio de Medicina Interna ha estado trabajando bajo mínimos durante estos meses, una situación que se ha agravado en verano por las vacaciones de la plantilla. Esto ha conllevado que el servicio de Hospitalización a Domicilio ha estado con un sólo médico de forma intermitente hasta que el 1 de julio se dio de alta al último paciente y se decidió no ingresar a nadie más (en junio se atendieron 15 enfermos) según aseguran fuentes del personal. No obstante, el Salud mantiene que en verano siempre baja la demanda y que «no hay pacientes que opten por este servicio porque prefieren ingresar en el Hospital a ser atendidos en casa».

Desde principios de mes el personal de enfermería del servicio ha sido reubicado en otros servicios, y los internistas que continúan trabajando en este Hospital se encargan de los pacientes ingresados en planta que les corresponden. «Enfermería quiere tener esperanza en que se reabra el servicio una vez concluido el proceso de oposición pero la solución a la falta de internistas en este Hospital viene de hace tiempo y el servicio ha estado trabajando bajo mínimos desde hace más de un año. Por eso queremos ponerlo en conocimiento de nuestros usuarios y de la población adscrita al Hospital de Alcañiz. Como todos recordaréis recogimos 4.357 firmas hace unos meses que entregamos en Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón y a nuestra dirección médica pidiendo la continuidad del servicio en las mismas condiciones con las que se había dado hasta entonces», afirman desde el servicio.