La atención Primaria de Alcañiz recupera la presencialidad

Quien acceda al Centro de Salud de Alcañiz, que este lunes ha recuperado la presencialidad adelantándose 15 días al plan de retorno organizado por el Salud, podrá ver en las paredes, en las puertas y en las ventanas fotocopias de unos dibujos de los alumnos de 5º de Primaria del colegio Gascón y Marín de Zaragoza. Son reproducciones porque los originales los guardan a buen recaudo y con gran cariño los profesionales del centro. Como dice su coordinadora, Sira Telmo, «no hay quien no ha llorado estos días» viendo estos dibujos y cartas en los que los pequeños expresan cómo han vivido el covid. Solo los han mandado a cuatro hospitales y a un centro de salud de Aragón, el suyo, lo que llena más de «orgullo» a sus profesionales, que agradecen el trabajo de los pequeños zaragozanos.

Dibujo de los alumnos de 5º de Primaria del colegio Gascón y Marín de Zaragoza / L. Castel

Desde este lunes quien solicita cita ya tiene la posibilidad de ser visto en persona por su médico o hablar con él con cita telefónica. Cuando el Salud abra los centros de Aragón también se permitirá pedir la cita por internet desde su portal. «Ya llevábamos trabajando de forma presencial desde hace casi un mes pero eran citas telefónicas primero y el médico o el enfermero decidían cuándo esos pacientes eran vistos presencialmente», explica la coordinadora del centro de salud de Alcañiz, Sira Telmo. Con una incidencia mínima del covid, los profesionales terminaban citando todos los días a muchos pacientes. De los 40 a 60 que trata diariamente un facultativo, casi la mitad ya acudían en persona.

En la puerta del centro se puede encontrar un cartel con las instrucciones como que el aforo máximo es de seis personas por consulta. Para ello hay una persona en la puerta que pregunta para qué se accede en el edificio y de dónde viene al salir para asegurarse que no se acumulan más de seis personas en la sala de espera de un médico. Las consultas se atienden desde las 8.00 y las urgencias durante todo el día pero para otras cuestiones se han establecido unos horarios para evitar grandes concentraciones. Se mantienen las extracciones y entrega de muestras de 8.00 a 9.00, la recogida de información comienza a las 11.00 y los trámites administrativos a las 12.00.

La recogida de información se realiza en la entrada de 11.00 a 15.00. Una profesional también anota los pacientes que entran a las consultas para que no haya más de seis en cada sala de espera / L. Castel

La «satisfacción» por volver a abrir sus puertas con libertad se notaba este lunes entre los sanitarios del Centro de Salud de Alcañiz, que nunca ha estado cerrado del todo pero que pasó por momentos complicados a principios de año cuando el covid se disparó en la capital bajoaragonesa con una incidencia de hasta 1.400 casos por cada 100.000 habitantes que obligó a cerrar perimetralmente la ciudad. Ahora los datos son todo lo contrario y la ciudad cuenta con buenas cifras (una incidencia de 18,7) al igual que el sector (44,8), que no ha notificado ningún positivo en las últimas dos jornadas.

Los picos de Semana Santa y San Jorge no fueron los esperados por lo que con una tasa mínima desde la dirección del centro planteó al Salud poder otorgar citas presenciales justo en la misma semana que el Gobierno de Aragón confirmó que a partir del 1 junio abría las puertas presenciales en centros de salud de la comunidad. «Estamos muy contentos, los pacientes necesitan ver a los sanitarios pero no hay que olvidar que los sanitarios estamos formados para trabajar con el paciente delante, necesitamos verlos», apunta Telmo.

Enfermería ya lleva más de ocho meses retomando la atención presencial a los crónicos aunque en menor medida que antes de la pandemia tanto para evitar que los pacientes se agolpen en la sala de espera como porque parte del horario lo deben dedicar a limpiar la consulta (cada vez que se marcha una persona). «Durante toda la pandemia hemos trabajado de forma presencial, nunca hemos estado cerrados a cal y canto porque lo que se ha necesitado se ha hecho como las curas pero ahora se retoma una mayor presencialidad», apunta Estefanía Claver, coordinadora de Enfermería.