La batalla por el Mundial de MotoGP llega a Motorland: Queda un mes para el Gran Premio de Aragón

Queda exactamente un mes para que Motorland Aragón vuelva a convertirse en el epicentro del motociclismo mundial. Del 28 al 30 de agosto, el Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP devolverá a Alcañiz a la primera línea del deporte internacional con un fin de semana que se presenta como uno de los más importantes de la temporada. La prueba llegará, además, en un momento clave del campeonato, con la pelea por el título completamente abierta.

Tras el parón estival, la segunda mitad del Campeonato del Mundo arranca la próxima semana en Silverstone antes de afrontar las últimas diez carreras del campeonato. Con once Grandes Premios disputados y otros tantos por delante, el Mundial entra en su fase decisiva y todo apunta a que la prueba alcañizana volverá a tener un peso importante en la resolución del título.

Un Mundial más igualado que nunca

La temporada 2026 está dejando uno de los campeonatos más abiertos y emocionantes de la era moderna de MotoGP. Apenas 24 puntos separan a los cinco primeros clasificados, una igualdad que mantiene completamente abiertas las opciones al título.

Jorge Martín llegará a la segunda parte del curso como líder del Mundial con 208 puntos. El español ha sabido sobreponerse a varios fines de semana complicados para recuperar el liderato y consolidar a Aprilia como la referencia del campeonato. Muy cerca aparece Ai Ogura, la gran sensación de la temporada. El japonés del Trackhouse Racing ha firmado un estreno sobresaliente en la categoría reina, logrando su primera victoria en MotoGP y convirtiéndose en uno de los principales candidatos al campeonato.

A tan solo 18 puntos del liderato se encuentra Marc Márquez. El piloto de Ducati Lenovo ha protagonizado una de las remontadas del año tras un inicio irregular y varias caídas que parecían apartarle de la lucha. Sin embargo, sus triunfos antes del parón estival, especialmente en Hungría, Brno y Sachsenring, le han devuelto de lleno a la pelea por un título que promete resolverse en las últimas carreras. También Marco Bezzecchi continúa entre los favoritos pese a haber perdido el liderato después de una lesión y varios contratiempos que frenaron un inicio de temporada en el que llegó a dominar con autoridad.

El campeonato ya acumula seis vencedores distintos, carreras resueltas en la última vuelta, remontadas memorables, polémicas inaudítas, accidentes decisivos y continuos cambios de líder. Ingredientes que convierten cada Gran Premio en una auténtica final y que hacen prever que Motorland Aragón volverá a acoger una cita con un enorme peso en la resolución del Mundial.

Marc Márquez en la carrera de 2025 en Motorland Aragón / Motorland Aragón

Álex Rins busca reencontrarse en casa mientras define su futuro

El Gran Premio de Aragón también tendrá un especial protagonismo para el piloto de Valdealgorfa, Álex Rins. El bajoaragonés afrontará la cita de Motorland en un momento delicado de su trayectoria deportiva, marcado por unos resultados alejados de la cabeza y por la incertidumbre sobre su futuro una vez concluya la temporada.

Tras confirmarse que Yamaha renovará por completo su alineación de pilotos para 2027, Rins ya ha reconocido públicamente que trabaja junto a su representante para encontrar un asiento en el Campeonato del Mundo de Superbike.

El seis veces ganador en MotoGP ha admitido que su prioridad pasa por encontrar una moto competitiva con la que volver a luchar por posiciones delanteras después de tres campañas complicadas. Además, reconoció su deseo de despedirse del Mundial de MotoGP con buenos resultados.

Alex Rins sobre su Yamaha antes de la disputa de una carrera esta temporada / @alexrins

En ese contexto, Motorland supondrá una oportunidad especial para competir ante su afición y buscar un impulso anímico en una temporada en la que, una vez más, las dificultades técnicas y deportivas le han impedido pelear de forma regular por el top-10.

Motorland, una cita clave en el calendario

El trazado del Bajo Aragón acostumbra a marcar diferencias por sus características técnicas y por unas largas rectas combinadas con fuertes frenadas y cambios de desnivel que suelen favorecer los adelantamientos. Además, al celebrarse en el ecuador del campeonato y con tantas batallas abiertas, el Gran Premio de Aragón suele convertirse en un escenario determinante para las aspiraciones de los candidatos al título.

Pero, además, traerá consigo a las categorías de Moto2 y Moto3 donde los pilotos se preparan y crecen en busca de acabar aterrizando en la clase reina. La novedad de este año en Motorland será la Harley-Davidson Bagger World Cup, el nuevo certamen que estrena MotoGP y que tendrá en Aragón su única prueba en suelo español. Estas espectaculares motos traerán un show sin precedentes de adelantamientos y batallas cuerpo a cuerpo en el exigente circuito de velocidad.

Espectáculo dentro y fuera del trazado de Motorland

Por supuesto, el Gran Premio Michelin de Aragón no contará sólo con la actividad de las motos, también habrá disponible tras la grada 7 un área pensada para ofrecer a los aficionados todo tipo de atractivos, la Fan Zone. En ella habrá disponible zona infantil, un gran número de tiendas con merchandising, carpas, bares, zonas de descanso y un gran escenario que tendrá actividades durante todo el fin de semana. Cabe añadir que uno de los mayores puntos de interés serán los boxes de las motos de la Harley-Davidson Bagger World Cup, situado también en la Fan Zone de Motorland Aragón.

Una de las actividades más esperadas por los aficionados es el Pit Lane Walk que tendrá lugar el jueves previo al inicio de la actividad en pista. En esta actividad, los aficionados pueden recorrer el Pit Lane de Motorland Aragón para conseguir los autógrafos de sus pilotos favoritos. Tendrá lugar de 16.30 a 18.30 y para participar será necesario tener entrada del Gran Premio o la pulsera de la Warm Up Party que se celebró en el Espacio Ebro de Zaragoza el pasado mes de junio. También se podrá acceder, en caso de no tener uno de los dos anteriores requisitos, adquiriendo la pulsera del Pit Lane Walk en taquilla por 5€. Los menores de 14 y mayores de 65 años tienen acceso libre presentando el DNI.

Imagen del podio de la Sprint Race en la Fan Zone / Motorland Aragón

Además, el circuito del Bajo Aragón volverá a acoger la Riders Fan Parade en la que los pilotos de MotoGP dan una vuelta por el circuito saludando a los aficionados antes del inicio de las carreras del domingo. La actividad terminará en el aclamado Hero Walk, que permite a unos pocos aficionados privilegiados acceder a una zona para estar cerca de los pilotos y conseguir sus autógrafos.

Para conseguir el acceso a esta actividad será necesario poseer entrada y descargar una de las limitadas invitaciones que Motorland habilitará en su web muy pronto. Sólo se puede conseguir una invitación por entrada y sólo para uno de los dos Hero Walk, sábado para Moto2 y Moto3, y el domingo para MotoGP. Por último, el domingo del Gran Premio tras la carrera de MotoGP, los aficionados podrán entrar al circuito de Motorland Aragón en la habitual invasión a pista.

Con el regreso de la competición tras el verano y una clasificación comprimida al máximo, el Gran Premio de Aragón vuelve a perfilarse como una de las citas señaladas de la temporada. Dentro de un mes, Motorland Aragón volverá a rugir con Jorge Martín, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Alex Rins, Pedro Acosta, entre otros, en una carrera que puede resultar decisiva para el desenlace del campeonato.