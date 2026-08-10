El Mundial de MotoGP llega a Motorland con Marc Márquez a la caza de Jorge Martín

El Campeonato del Mundo de MotoGP ya apunta a Motorland como su próximo destino. Después de un apasionante fin de semana en Gran Bretaña, el legendario circuito de Silverstone ha ofrecido un preludio de lo que se vivirá en el Gran Premio Michelin de Aragón, próxima cita de MotoGP, del 28 al 30 de agosto. La máxima categoría del motociclismo llega muy apretada a una prueba crucial en las aspiraciones de título de pilotos como Marc Márquez o Raúl Fernández.

El circuito de Motorland Aragón será la decimotercera prueba de un campeonato que lideran las Aprilia desde que comenzase la temporada en Tailandia allá por marzo. El madrileño Jorge Martín se posiciona como líder del mundial en una temporada en la que persigue su segundo título de MotoGP. Tras él, un renacido Marco Bezzecchi busca recuperar las sensaciones de inicio de año y recortar los 31 puntos que le lleva su compañero de equipo.

El sorprendente Ai Ogura les sigue a 37 puntos, seguido del 9 veces campeón del mundo Marc Márquez a 40. El ilerdense tendrá una oportunidad clave para recortar la desventaja en un circuito en el que ha ganado en 8 ocasiones y meterse de lleno en la lucha por el campeonato de la forma más idílica: en uno de sus trazados favoritos frente a su público.

Marco Bezzecchi la temporada pasada / Motorland Aragón

Tras Ogura y Marc, nombres como los de Fabio Di Giannantonio, el ganador en Silverstone Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia o Álex Márquez buscarán un resultado que les permita crecer en la general y acercarse a los líderes para afrontar esta segunda parte de la temporada con mayor motivación. Otros españoles que tomarán parte en el Gran Premio Michelin de Aragón serán el piloto de Valdealgorfa, Álex Rins y Joan Mir. Además, Fermín Aldeguer y Maverick Viñales se encuentran trabajando para regresar a tiempo de sus respectivas lesiones.

El valdealgorfano Álex Rins en el circuito bajoaragonés / Motorland Aragón

Manuel González afronta Motorland con ganas de redimirse

Tras su error en la última vuelta de Silverstone, Manuel González llegará a Motorland Aragón como líder del Campeonato del Mundo de Moto2 por 42,5 puntos sobre Izan Guevara y con la oportunidad de recuperar los puntos perdidos en la prueba británica. Por su parte, Guevara buscará el triunfo para recortar puntos en la lucha por el mundial. Tras ellos, otros nombres propios como Senna Agius, Iván Ortolá o Daniel Holgado se unirán previsiblemente a la batalla.

Manuel González en Alcañiz / Motorland Aragón

Otros españoles que tomarán parte en la parrilla de la categoría intermedia buscando un buen resultado frente a su afición serán Alonso López, Daniel Muñoz, Álex Escrig, José Antonio Rueda, Alberto Ferrández, Arón Canet, Sergio García Dolls, Ángel Piqueras y Xabi Zurutuza.

Máximo Quiles tratará de regresar de su lesión en Moto3

El patrón de la categoría pequeña, Máximo Quiles, tuvo que perderse la carrera de Silverstone por una lesión realizada durante la sesión de clasificación lo que permitió al resto de los aspirantes recortarle un buen puñado de puntos. A pesar de ello, el murciano conserva una renta de 85 puntos con su inmediato perseguidor, Álvaro Carpe, que tratará de gestionar si finalmente se confirma su regreso en la cita aragonesa.

Maximo Quiles en Motorland la temporada pasada / Motorland Aragón

España domina con creces en la cantera de MotoGP al contar con nombres en Moto3 como los de los propios Quiles y Carpe, además de David Almansa, Brian Uriarte, Joel Esteban, Adrián Fernández, Jesús Ríos y Álvaro Cruces.

Única prueba en España de la Harley Davidson Bagger World Cup

La flamante nueva categoría de MotoGP conserva el espíritu americano de las carreras de baggers. Estas monstruosas motos de 280 kg impresionan por su peso llegando a más de 250 km/h, sus batallas cuerpo a cuerpo y su reconocible sonido ofreciendo mucha igualdad y espectáculo. Motorland Aragón será la única prueba en España de la Harley Davidson Bagger World Cup, por lo que será una oportunidad única de disfrutar de la disciplina.

La prueba realizada en Silverstone apretó la general con el brasileño Eric Granado en primera posición a 5 puntos del australiano Archie McDonald, vencedor de la Race 2 en Gran Bretaña. No podían faltar los dos representantes españoles, Óscar Gutiérrez, en tercera posición a 19 puntos del líder, y Jordi Torres que cosechó su primer podio en la categoría en Silverstone.

No faltan incentivos a nivel deportivo para esta decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. Además, al aspecto deportivo se le unen una gran cantidad de activos para el público concentrados en su mayoría en la Fan Zone. Además, contará con las actividades de Pit Lane Walk o la invasión a pista. Todavía quedan entradas en la web de Motorland para poder disfrutar de un Gran Premio Michelin de Aragón que puede marcar un antes y un después en la lucha por los títulos de todas las categorías.