El avance de la A-68: esencial para atraer médicos al Hospital de Alcañiz

El avance de la A-68 entre Zaragoza y el Bajo Aragón, además de para vertebrar y desarrollar el territorio en materia económica, empresarial y logística, es esencial para comenzar a resolver uno de los problemas a los que diariamente se enfrenta el Hospital de Alcañiz y que se ha acuciado ahora con los últimos traslados: la falta de profesionales y médicos especialistas. Aunque esta carencia se intenta suplir con esfuerzo y una gestión «muy eficaz» del personal, ahora mismo faltan ocho especialistas en el centro sanitario que da cobertura a más de 70.000 personas en todo el Bajo Aragón Histórico. Se trata de dos plazas en Urología (de un total de cuatro); una en oftalmología (de cinco); dos en radiología (de cinco); una en neumología (de tres); otra en Medicina Interna (de once); y una en microbiología (de tres).

«Por supuesto que la distancia y las malas comunicaciones son una barrera para elegir Alcañiz como destino», indica el presidente del Colegio Profesional de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez. Desde Zaragoza, llegar a Alcañiz supone tres horas diarias en coche para recorrer 100 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por una carretera, la N-232, sin desdoblar y con volúmenes de tráfico que urgen la necesidad acuciante de su conversión en autovía. De hecho, en el último mes han fallecido dos personas en esta vía, a la altura de El Burgo de Ebro y se han registrado dos accidentes muy graves.

Entre Zaragoza y la capital bajoaragonesa sólo hay un tramo desdoblado hasta El Burgo de 10 kilómetros y actualmente se está acometiendo el siguiente, entre El Burgo y Fuentes. En lo que respecta al territorio, hace tres semanas que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sacó a concurso la redacción del proyecto de trazado y construcción de la A-68 en el último de los tramos proyectados, los 18 kilómetros de Alcañiz a las Ventas de Valdealgorfa.

«Va a parecer una barbaridad pero creo que es más necesaria una autovía a Zaragoza, que el nuevo centro hospitalario. Si hay autovía, la gente quiere venir. ¿Por qué se está más dispuesto a ir a Calatayud que a Alcañiz? pues porque puestos a coger el coche, a Calatayud vas por la autovía, mucho más seguro y en menos tiempo», reconoció hace unos días en una entrevista a La COMARCA el exJefe de Medicina Interna del Hospital de Alcañiz, Francisco Marcilla, destinado ahora en el Servet. Su marcha también supuso este viernes que el Hospital de Alcañiz se quedase sin consulta de Reumatología, al menos por el momento.

Ambos coinciden en que ese «hándicap» de las infraestructuras se compensa con otras cuestiones como la «conciliación», «fruto de la excelente gestión de los recursos humanos que hay en el Hospital», detalla Sánchez. «Muchos compañeros, lo ponen como ejemplo», añade el presidente del Colegio.

Es una cuestión «multifactorial»

Pese a que las conexiones por carretera son esenciales, no es el único factor por el que los hospitales de la provincia asumen esa falta de facultativos que ya es un problema enquistado y que se extiende a todo el país. Desde el Colegio de Médicos insisten en que se trata de una cuestión «multifactorial». Sobre todo, lamentan la «falta de previsión» a la hora de formar a sanitarios de modo que las especialidades que se estudian no corresponden a la demanda que hay. «Formar un profesional médico cuesta entre 10 y 12 años. Hace falta un plan para prever qué especialidades serán necesarias en el largo plazo y dotar las universidades y hospitales de medios para formarlas», incide Ismael Sánchez. En ese sentido, explica que es el Ministerio y las comunidades autónomas quienes tienen que coordinarse para poner una solución. «En cinco años vamos a tener un problema en Atención Primaria. Se van a jubilar en torno al 30% de médicos de familia y no hay relevo», recalca.

También el hecho de no contar con una bolsa del salud para médicos que penalice a los profesionales que rechazan una plaza -como si ocurre con otros profesionales sanitarios como las enfermeras o los auxiliares- es otro de los motivos.

El proceso de construcción

El último e importante avance de la autovía por el Bajo Aragón llegó hace tres semanas, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sacó a concurso la redacción del proyecto de trazado y construcción de la A-68 en el último de los tramos proyectados, los 18 kilómetros de Alcañiz a las Ventas de Valdealgorfa. El proyecto tiene un coste de 3,7 millones de euros y se redactará en dos años (24 meses) y no en los 20 meses que se fijó en el acuerdo de investidura que firmaron PSOE y Teruel Existe. Ya ha comenzado la fase de presentación de ofertas y la apertura de sobres se realizará entre los meses de julio y agosto.