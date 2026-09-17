Los avisos por WhatsApp permiten reaprovechar 120 consultas en el sector sanitario de Alcañiz en una semana

El Sector Sanitario de Alcañiz cuenta desde el pasado viernes con la aplicación TuCitaSalud en Atención Primaria. Este sistema permite que los usuarios con cita programada en Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría reciban 72 horas antes en su teléfono móvil un mensaje de WhatsApp con el día y la hora de la consulta, con tres opciones de respuesta: confirmar la asistencia, cancelar la cita o acceder a todas las opciones para reprogramarla o solicitar no recibir más mensajes. Si en 24 horas no se responde, la cita queda confirmada automáticamente. Durante su primera semana de vida, la plataforma ha enviado más de 3.297 mensajes para confirmar citas médicas y ha permitido recuperar 120 a las que los pacientes no habrían acudido.

Los mensajes de confirmación se envían automáticamente a los teléfonos que están registrados en sus fichas médicas. Así, desde el Salud aseguran que la interacción es inmediata. «No hace falta hacer nada, pero si alguien no recibe la confirmación de sus cita puede ir a su centro de salud de referencia para garantizar que los datos están actualizados», ha confirmado la gerente única de Atención Primaria, Pilar Borraz, que este jueves ha presentado la aplicación en el centro de salud de Alcañiz . «Para nosotros es una prioridad que la gestión de las agendas sea compartida entre los profesionales y los pacientes. Poner al paciente en el centro de nuestro sistema sanitario es fundamental para que funcione y que sea lo más eficaz posible», ha añadido la responsable de Atención Primaria.

El programa atenderá a en el sector a 73.657 usuarios en las 12 zonas básicas de salud: Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Calanda, Cantavieja, Caspe, Híjar, Maella, Mas de las Matas, Muniesa y Valderrobres. La intención es, según apunta la propia Borraz, que el programa llegue a toda la comunidad autónoma antes de final de año.

Experiencia previa en Atención Hospitalaria

La experiencia previa desarrollada con TuCitaSALUD en Atención Hospitalaria, que se puso en marcha en mayo de 2025 ha demostrado el potencial de este modelo de comunicación directa con los usuarios, basado en mensajes enviados al teléfono móvil para recordar las citas y ofrecer opciones de gestión inmediata.

De hecho, esta funcionalidad se extiende también en este nivel asistencial, dado que desde este mismo mes ya se notifican también las agendas de Traumatología y Cirugía en el sector de Alcañiz. Entre el 1 y el 18 de septiembre se han enviado 568 avisos de estas especialidades, de los que 13 han sido cancelados (2,29%), 14 han sido reprogramados (2,46%), con una tasa de interacción del 58,98%.