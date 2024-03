Las ayudas a la emprendedora rural y la conciliación, tareas todavía pendientes de resolver

Las mujeres deben apoyarse entre ellas y sobre todo valorarse cada vez más así mismas GABRIELA TAPALAGA. Directora Hotel Ciudad Alcañiz

Con 23 años Gabriela ya era jefa de recepción y antes de los 30 directora del Hotel Ciudad de Alcañiz. Tapalaga reconoce que «ha tenido suerte y casi siempre se ha sentido bien valorada, aunque en algún momento de su trayectoria si ha notado algunas diferencias, en especial cuando ha ido a reuniones externas». De hecho, hace 11 años era la única directora de todos los hoteles de la cadena. «Cuando empecé estaba rodeada de hombres, al principio es complicado, pero creo que soy una afortunada porque me he sentido apoya y respetada».



Para Gabriela lo fundamental es tener confianza en una misma y que desde la infancia se inculque que se pueden conseguir todos los objetivos planteados. «Mi padre siempre me decía que podía lograr lo que quisiera y eso me ha ayudado mucho». Además, insiste en la importancia de apoyarse entre el colectivo de las mujeres día a día y valorarse a una misma.



En cuanto a la brecha salarial, señala que en su caso no hay diferencia entre hombres y mujeres y solo se valora el cargo y la responsabilidad. Cabe recalcar, que en el Hotel Ciudad de Alcañiz 4 de las 5 grandes responsables son mujeres. Entre ellas, esta jefa de recepción, cocina, gobernanta y subdirectora del hotel