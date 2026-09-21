El Ayuntamiento de Alcañiz convoca una plaza de subinspector del cuerpo de Policía Local

El Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado una plaza de subinspector o subinspectora de la Policía Local, perteneciente al grupo A2 de la plantilla de personal funcionario municipal. La retribución anual del puesto se sitúa en torno a los 50.000 euros. Las personas aspirantes deberán ser mayores de edad, tener nacionalidad española y estar en posesión de una diplomatura, grado universitario o titulación equivalente. También deberán contar con las condiciones físicas y psíquicas necesarias para desempeñar las funciones propias del puesto.

Entre los requisitos figura asimismo no tener antecedentes penales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de empleos o cargos públicos. Además, será necesario asumir el compromiso de portar armas y disponer de los permisos de conducir A y B.

Esta es una de las plazas que históricamente ha estado vacante en el cuerpo de la policía local. Durante los últimos años, el Ayuntamiento ha intentado cubrir la vacante por varios procedimientos: tanto por promoción interna como por agentes externos. El pasado mes de agosto, el concejal responsable de Policía Local, Eduardo Orrios, el Ayuntamiento volvió a señalar que estaba trabajando para cubrir una plaza de subinspector.

Actualmente, la plantilla cuenta con 25 efectivos de los que 21 se dedican a las labores de seguridad y protección ciudadana. En los últimos meses, la plantilla ha registrado un importante número de bajas -13 por enfermedad y una por paternidad- quedando solo seis agentes dedicados a las patrullas. El Ayuntamiento sostiene que la intención es alcanzar en los próximos ejercicios los 34 agentes como cifra óptima. Aun así, la Relación de Puestos de Trabajo contempla hasta 40 agentes, que están condicionados a las convocatorias de DGA.

Cuatro pruebas en la fase de oposición

El proceso selectivo para la plaza se dividirá en dos fases: una oposición y un curso de formación selectivo. La oposición estará compuesta por cuatro ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. La primera prueba será de carácter físico y se calificará como apto o no apto. La segunda consistirá en una evaluación psicotécnica, formada por un test y una entrevista personal, también con calificación de apto o no apto.

El tercer ejercicio será una prueba teórica escrita en la que las personas aspirantes deberán desarrollar dos temas incluidos en el temario de las bases. La cuarta y última prueba consistirá en la resolución de un supuesto teórico-práctico propuesto por el tribunal calificador.

Una vez finalizada la oposición, el tribunal publicará en la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento la relación de aspirantes que hayan superado el proceso, con las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio y la calificación total.

La propuesta de nombramiento como funcionario o funcionaria en prácticas se elevará posteriormente a la Alcaldía. Tras la toma de posesión, la persona seleccionada deberá superar un curso de formación organizado por el Gobierno de Aragón, requisito imprescindible para acceder como funcionario de carrera al Cuerpo de Policía Local de Alcañiz. Las bases completas y toda la información sobre la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz.