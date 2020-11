El Ayuntamiento de Alcañiz llevará las reivindicaciones de hostelería y comercio a la DGA

Valoración «positiva» realizan desde las partes implicadas a la reunión que mantuvieron en la noche de este viernes en el salón de plenos del consistorio. Cuatro representantes del sector de la hostelería, distribución y comercio se sentaron con el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y con la concejal del área, Irene Quintana, para trasladarles la situación y problemas que les acarrean las normas impuestas desde DGA por la situación sanitaria. Conscientes de que «lo primero es la salud», no comprenden cómo en grandes superficies sí se puede consumir hasta más tarde y que actos como este demuestren que no se tiene en cuenta la realidad del medio rural.

«El cierre a las 20.00 y que no se pueda consumir ni siquiera al 25% de ocupación nos está haciendo mucho daño. En los pueblos tenemos la ventaja de que podemos controlar mucho mejor los espacios pequeños y eso no lo valoran, nos lo cierran», lamentó Pedro Soler, que acudió en representación de la hostelería. «Todo es una cadena, si los bares no abren o no se puede consumir, a nuestras tiendas no entra nadie porque nadie sale a la calle», añadió la representante del comercio, Isabel Herrera. «Nos han atendido y eso se agradece», dijo. «Nos llamó el alcalde y le hemos trasladado nuestras quejas por decisiones de DGA para ver si desde el Ayuntamiento pueden elevarlas», concluyó Soler.

A ello se comprometió Ignacio Urquizu, «uno de los primeros alcaldes que en estado de alarma ya defendió y reiteró la necesidad de establecer normas flexibles entre medio urbano y rural«. Desde el Ayuntamiento «trasladarán a DGA todas las cuestiones» y «tratarán de solucionar aquellas en las que la competencia sea municipal«. Entre otras cosas, se habló de las tasas y de los veladores y, en este sentido, «se trabaja en la forma de adecuar formas de cerramientos que sean funcionales y mantengan una uniformidad respetando la norma».

El alcalde, se refirió a los gimnasios y sector deportivo que este sábado harán su protesta. «También ha habido diálogo con ellos y a los gimnasios se les han ofrecido espacios municipales si lo consideraban», dijo el primer edil, que recordó que hay muchos sectores afectados y que la disposición es de diálogo con todos.

Próximas movilizaciones: gimnasios y deporte y distribuidores

Este sábado a las 16.45, el sector deportivo y gimnasios saldrá de la plaza Paola Blasco hasta la plaza de España para llevar sus reivindicaciones. El domingo, a las 19.45, las empresas de distribución de bebidas y alimentación, saldrán desde la plaza de toros con sus vehículos para terminar en la plaza de España donde a las 20.15 se unirán a la cacerolada.

La hostelería y el comercio seguirá saliendo con sus cacerolas y bocinas todas las noches a las 20.15 tras el cierre de los establecimientos. Así lo decidieron hace más de una semana y cada día cuentan con más arropo de la ciudadanía que se suma a hacer ruido con sus aplausos.