El Ayuntamiento de Alcañiz descarta el uso del logo corporativo impulsado por Amor Pascual por «falta de manual de estilo»

El cambio del logo corporativo como imagen oficial por el escudo heráldico de la ciudad en las redes sociales y documentos del Ayuntamiento de Alcañiz ha sido una de las primeras modificaciones que el nuevo equipo de gobierno introdujo tras su llegada al Consistorio. Las cuentas oficiales en las redes sociales del Ayuntamiento muestran desde junio el escudo heráldico como imagen corporativa, un cambio que sorprendió a muchos alcañizanos que lo comentaron a través de las redes y que también se vio resaltado durante los últimos plenos.

Fue Jorge Abril, concejal socialista y el responsable del área de cultura durante la anterior legislatura, quien durante el pleno del mes de agosto ya se dirigió al actual equipo de gobierno para preguntar por este cambio. Abril llevó consigo al pleno sucesivos ejemplos de otros consistorios como el de Zaragoza, el de Barbastro o el de Teruel, todos ellos gobernados por el PP, en los que se compagina el uso de un logo corporativo con el del escudo heráldico para cuestionar porque esa misma dinámica no podía seguirse en el Ayuntamiento de Alcañiz que cuenta, desde su creación en 2009, con una identidad gráfica propia. En este caso, la imagen en su día encargada a una empresa alcañizana, muestra una caña, planta muy común en los paisajes de la ciudad con una corona encima.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Estevan, pidió al concejal esperar hasta el próximo pleno para poder estudiar primero la cuestión. La respuesta llegaba este lunes al pleno. Después de una exhaustiva búsqueda en las actas que retrocedió hasta 2009, el alcalde recordó que el logo fue encargado por el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Amor Pascual, pero que el trabajo no está completado.

La problemática radica ahora en que en ese proyecto de hace ahora 14 años no se llevó a cabo la creación de un manual de estilo en el cual tendría que quedar constancia de como proceder y como utilizar la imagen corporativa en distintas situaciones que se puedan presentar. Estevan aseguró que es este el único motivo por el cual el logo ya no se utiliza de forma oficial, «porque no sabemos como usarlo». Además, desde el equipo de gobierno reconocen que se trata de una cuestión que conllevaría un proyecto nuevo y, por tanto, el consiguiente desembolso económico y que por tanto, no entra en los planes de la nueva corporación.

Por el momento, desde el Consistorio han asegurado que no habrá cambios y que seguirán utilizando el escudo heráldico de la ciudad como la imagen de la ciudad, aunque a falta de una nueva por el memento sigue conservando la tipografía del logo corporativo antiguo.