El Ayuntamiento de Alcañiz paraliza el proyecto de reforma de los Torreones sin fecha de retorno

El proyecto de reforma de los Torreones de Alcañiz, paralizado desde el pasado mes de junio, no tiene previsto por el momento continuar con su reforma. El espacio en el cual se esperaba que pudiera instalarse la sede de la UNED en Alcañiz ha visto paralizada de forma cautelar la reforma durante seis meses a la espera de que el Ministerio de Fomento lleve a cabo las obras del proyecto de «humanización de las travesías», una de ellas la que discurre justo al lado de los Torreones. Así lo ha indicado en el pleno este lunes el alcalde la la localidad, Miguel Ángel Estevan.

El primer edil explicó que se trata de un tema de legalidad y que para continuar con la obra sería necesaria la firma de una segunda modificación del proyecto, según ha afirmado, «ilegal». Además, Estevan añadió que cuentan con un informe desfavorable del arquitecto del Ayuntamiento sobre la insalubridad del espacio y que, por tanto, una vez acabadas con las obras, no podrían contar con la cédula de habitabilidad.

Por su parte, desde la oposición, el PSOE asegura que se encuentran «en completo desacuerdo con el actual equipo de gobierno» y denuncian que una paralización de las obras en este momento solo servirá para perjudicar a los trabajos. «Ahora mismo allí hay pladur e instalaciones eléctricas que están completamente a la intemperie. Cuando se retomen las obras habrá que invertir aun más para solucionarlo. Cuando vengan las lluvias y el frio afectarán a las obras que ya se han hecho», ha asegurado Ignacio Urquizu, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Además, el socialista añadió que desde la UNED se había llevado a cabo la compra de mobiliario para acondicionar las aulas gracias a una ayuda del Gobierno de Aragón, un mobiliario que ahora «no va a poder utilizarse».

Por el momento, los alumnos matriculados, 80 en total el curso pasado, seguirán impartiendo sus clases o tutorías en las espacios que tiene habilitados en Technopark.

Hasta el momento se han invertido en las obras 607.000 euros de los cuales 26.000 se corresponden con la primera modificación que sufrió el proyecto en febrero de este mismo año. Cabe recordar que las obras de la sede de la UNED han sido motivo de enfrentamiento político entre PP, PAR y PSOE desde la anterior legislatura. El actual equipo de gobierno denunció recurrentemente que era un gasto «innecesario» para un edificio con problemas de humedades que se iban a reproducir, tal y como sucedió con el anterior centro joven impulsado por IU y el que ya se invirtieron 700.000 euros más.

Desalojados

Durante el transcurso del pleno de este lunes, el alcalde también anunció que este mismo martes los afectados del derrumbe en ronda Belchite que todavía se encuentran en situación de desalojo podrán volver a sus casas. En concreto son los vecinos de las cuatro casas que se corresponden con el número 9 de esta vía.

Apoyo a Motorland

Asimismo, en la sesión plenaria, no se llevó a cabo el debate de la moción que hace unos días presentaba Teruel Existe para pedir el apoyo del Gobierno de Aragón al circuito de Motorland para que este pudiera volver al calendario del mundial de Moto GP en 2024. La valoración positiva y unánime de esta moción durante la junta de portavoces previa al pleno permitió que el texto se convirtiera en una declaración institucional que se ha leído en el mismo pleno bajo el amparo de todos los grupos representados.

El portavoz de Teruel Existe en el Consistorio, Joaquín Egea, lo agradeció al resto de los concejales. «Era una moción que presentamos porque estábamos preocupados y queremos agradecer a todos los portavoces la buena disposición», explicó Egea. «En junta de portavoces se ha planteado la posibilidad de que se hiciera una declaración institucional que es un acto de mayor rango en el que se justifica el apoyo total a la moción por parte de todos los grupos parlamentarios», añadió, concluyendo que desde su partido esperan que se cumplan con todos los puntos planteados en la moción inicial.

Tensión entre concejales

De nuevo, y como ya se vivió en el pleno ordinario del mes de agosto, el turno de ruegos y preguntas ha llevado al pleno, no solo temas a considerar, sino también ataques y reproches de los que alcalde y exalcalde fueron protagonistas. El portavoz del PSOE, Ignacio Urquizu, ha aprovechado su turno de palabra para recordar la disposición de los socialistas para colaborar con el equipo de gobierno en todas las cuestiones que así lo requieran. «Tienen la mayoría pero son siete concejales aquí hay otros diez a los que no está teniendo en cuenta y de los que no escucha la opinión», le ha recriminado. El exalcalde y portavoz ha criticado que el pasado 25 de agosto se celebrara «sin avisar», una junta de gobierno a la que no pudieron asistir y de la que según él, solo han podido ver las actas. Por último, el socialista ha recordado que, en su discurso de investidura, Miguel Ángel Estevan apeló al consenso y a la concordia entre los grupos, cuestiones que, según él, ahora mismo «están muy ausentes».

El alcalde ha respondido a su predecesor de forma escueta para asegurar que «si todas las ideas que tiene que aportar es que no se quiten las cabinas de la ciudad de Alcañiz, siga por ese camino». Respecto a las juntas de gobierno, Estevan contestó al socialista que su única obligación es ofrecer las actas de las reuniones en los diez días posteriores a la celebración de las mismas, no obstante, el alcalde se ha comprometido a llevar la petición a la próxima junta y a informar del resultado.

También ha querido responder al socialista la concejal de Festejos, Marta Alquezar, que ha asegurado que su sensación es «muy distinta» ya que se ha sentido «muy respalda» por el resto de concejales de todos los grupos políticos durante la elaboración del programa de las fiestas patronales, unas labores en las que la responsable del área se ha confesado «novata». Alquezar ha aprovechado también su intervención para agradecer tanto a la antigua concejal de Festejos, Irene Quintana, como al resto de concejales por la ayuda recibida en las últimas semanas.