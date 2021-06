El Ayuntamiento de Andorra firma un convenio de colaboración con Cruz Roja dotado con 34.000 euros

El Ayuntamiento de Andorra firmó con Cruz Roja un convenio de colaboración el pasado viernes 19 de junio, con el que aportará 34.000 euros destinados a tres proyectos; ‘Inclúyete’ (3.000 euros), ‘Plan Guay’, que recibe 6.000 euros más que el año pasado (25.000 euros en total) y ‘Ayuda de urgente necesidad’ (6.000 euros). Julio Villanueva, presidente del Comité Comarcal de Cruz Roja en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se personó como representante de la institución en el consistorio para suscribir el acuerdo con el alcalde de la localidad, Antonio Amador.

El primer edil insistió en que es primordial para el consistorio el fomento de actividades en materia de promoción social y servicios públicos que satisfagan las necesidades y aspiraciones de la población. Asimismo, anunció que se está trabajando en un Plan Social para reforzar las ayudas a asociaciones que velen por el bienestar de andorranas y andorranos. También quiso trasladar su agradecimiento a Cruz Roja y a los profesionales y voluntarios que la conforman por su trabajo: «Es digno de alabar y más en los tiempos que corren», manifestó Amador.

Por su parte, el presidente del Comité Comarcal de Cruz Roja en la Comarca de Andorra Sierra de Arcos, Julio Villanueva, devolvió el agradecimiento al Ayuntamiento «por estar siempre al lado de los más necesitados», ya que Cruz Roja no puede desarrollar su labor humanitaria sin el apoyo económico de las instituciones y donaciones. «Como andorrano, me siento orgulloso de tener un Ayuntamiento socialmente sensible y estoy muy contento de que parte de mis impuestos redunden en beneficio de los menos pudientes”, expresó Villanueva.

‘Inclúyete’ está dirigido a la ayuda de personas con dificultades o familias desfavorecidas. Por su parte, el programa ‘Plan Guay’ está enfocado a la promoción social, cultural y lúdica para los niños de Andorra. Se trata de un espacio que desde hace años permanece abierto los fines de semana y durante los periodos vacacionales y donde pueden asistir los pequeños de la localidad a jugar y disfrutar con las actividades que se preparan para ellos.

Mediante ‘Ayuda de urgente necesidad’, la organización se compromete a favorecer la cobertura de necesidades básicas de las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que han visto agravada su situación como consecuencia de la crisis económica; a mejorar el estado emocional de las personas atendidas; y a facilitar el acceso a las ayudas sociales en Andorra en el presente ejercicio 2021. El importe de este convenio asciende a 6.000 euros, de los cuales el 75% se abonaba en el momento de la firma, y el otro 25% una vez presentada la justificación del proyecto propuesto.

A mediados del ejercicio de 2012, Cruz Roja Española lanzó un llamamiento de apoyo para atender a personas en situación de extrema vulnerabilidad en el municipio de Andorra. El consistorio de la localidad ha atendido dicho llamamiento año tras año y quiere continuar haciéndolo.