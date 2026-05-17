El Ayuntamiento de Caspe destina 59.500 euros para apoyar a tres entidades sociales

El Ayuntamiento de Caspe ha invertido 59.500 euros en convenios de tres entidades sociales del municipio. Se han destinado 50.000 euros a Asadicc; 6.000 a AFEDACC y otros 2.500 a APEC. Con la formalización de las tres colaboraciones se quiere promover el desarrollo en la localidad de asociaciones que trabajan para mejorar la calidad de la población y la dinamización.

La alcaldesa Ana Jarque y la concejal del área de Servicios Sociales Encarna Romero se han reunido con el presidente de la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (ASADICC), José Manuel Jariod, y Laura Sánchez para firmar la renovación del convenio de colaboración destinado a cubrir los gastos de servicio del Programa de Asistencia Personal. Un proyecto que genera cuatro puestos de trabajo y que actualmente beneficia a una veintena de usuarios a los que garantiza su autonomía personal y previene la institucionalización de la atención, facilitando su vida independiente y la participación comunitaria.

También se han reunido con representantes de AFEDACC. Su presidenta Marian Giménez ha sido la encargada de renovar la firma del convenio de colaboración por el cual se otorga a esta entidad social una subvención de 6.000 euros destinados a cubrir los gastos de desarrollo de su proyecto durante el ejercicio 2026.

La entidad social realiza un programa integral denominado 'Promoción de la autonomía personal para personas afectadas de Alzheimer y otras demencias, apoyo a familiares cuidadores, sensibilización comunitaria y divulgación de la enfermedad'. Se prestará servicios de información y asesoramiento individualizado para familiares de enfermos, charlas informativas, programas de sensibilización y divulgación dirigidos a la población en general, incluyendo servicios de intervención con las personas afectadas por estas enfermedades, a través de personal técnico cualificado y en coordinación con los Servicios Sociales.

El convenio con APEC, impulsado por el área de Comercio del Ayuntamiento de Caspe, tiene como objetivo promover la dinamización comercial, empresarial e industrial de la Ciudad de Caspe. La alcaldesa, el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca (APEC), Ramón Martínez, y la gerente dinamizadora Cristina Bret, formalizaron la firma del convenio de colaboración por el que se les otorga una subvención de 3.500 euros destinada a las actividades del ejercicio 2026.

Este convenio establece una estrategia de apoyo a las diferentes actividades que realiza la asociación, fijadas de común acuerdo por ambas entidades. Las acciones de colaboración propuestas están destinadas a financiar los premios y el material necesario para el desarrollo de las campañas anuales y los videos de promoción para ayudar a los negocios. Se desarrollarán iniciativas como 'Navidad de Estrellas', colaboración 8M, campaña 'Pon un jamón en tu vida', material para la campaña 'Bienvenida Primavera', cesta Compromisaria APEC Medieval y cestas Navidad APEC Social.