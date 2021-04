El Ayuntamiento de Andorra pide al Gobierno una oficina para facilitar la instalación de empresas en la localidad

Numerosas ayudas económicas de distintas las administraciones con diferentes trámites, documentación y plazos convierten la instalación de nuevas empresas en Andorra en una maraña administrativa que para nada facilita la implantación de proyectos en una localidad sin más alternativas de empleo por el momento que el desmontaje de la Térmica casi un año después del cierre de la Central. Para hacer frente a toda esta problemática el alcalde de Andorra, Antonio Amador, ha vuelto a reclamar públicamente este viernes «voluntad política» al Gobierno Central para la creación de una oficina de la transición justa y el reto demográfico en la localidad que se encargaría de captar, gestionar, tramitar, administrar y acelerar la burocracia de las inversiones a las que se pueden acoger los empresarios que apuesten por la Villa Minera.

Quieren que en un mismo lugar los empresarios conozcan todas las líneas de subvenciones a las que pueden optar y reciban un acompañamiento en la gestión de estas ayudas al tiempo que se acelera al máximo la tramitación administrativa. Tan solo en cuestiones burocráticas un proyecto puede estar entre 12 y 15 meses.

El Ayuntamiento de Andorra ya solicitó la creación de esta oficina hace casi un año, en mayo de 2020, sin que el Ministerio de Transición Ecológica haya reaccionado. Este viernes ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con un ente que facilite y acelere todos los trámites aprovechando que el pasado lunes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció en su visita a Teruel la posible ubicación de una estructura del Estado en una zona afectada por la despoblación como podría ser la provincia turolense.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por sus compañeros de corporación Juan Ciércoles y Alejo Galve, el alcalde ha dicho que «todo está en manos del Gobierno de España para pasar de las palabras a los hechos» en una localidad minera necesitada de una reactivación económica situada en una zona afectada por la despoblación.

«El problema de Andorra no es la falta de proyectos sino la burocracia administrativa y hay que tomar medidas para que esto no pase más. Es una locura burocrática que provoca que los proyectos se demoren en exceso o que el empresario no pueda aprovechar todas las líneas de subvenciones», ha apuntado el primer edil andorrano.

Hace casi un año ya se pidió también al Ministerio de Transición Ecológica que considere a la provincia de Teruel y en concreto a las comarcas mineras como zona «preferente y de referencia» para el desarrollo de la industria y fabricación de material médico y asistencial. Sin embargo, como ha reconocido el alcalde, «no ha sido así». El único proyecto de este sector se instalará en Zaragoza. La multinacional Becton Dickinson anunció hace un mes que invertirá 165 millones en una planta de material sanitario en polígono Empresarium y creará 600 empleos hasta 2030.

Una oficina como la de León

Amador ha puesto de ejemplo el centro que existe en Ponferrada dedicado a la reindustrialización de la comarca del Bierzo y el norte de la provincia de León tras el cierre de las minas de carbón y de las centrales térmicas. Una oficina que trabaja en el desarrollo de la cuenca minera turolense y que cuenta con empleados públicos que aportan población a la zona.

«Queremos una oficina en la que cualquiera que la visite salga con toda la información de todas las ayudas a las que puede optar, que no son pocas; y que nos convierten en un territorio atractivo. La carga burocrática no puede ser una parálisis en los planes de desarrollo ni algo costoso para una empresa», ha afirmado Amador, quien ha destacado que el Gobierno de Aragón ya dio un paso por la simplificación administrativa con la tramitación de una Ley.

El Ayuntamiento, para el que el cierre de la Térmica también se ha traducido en una reducción de 2,5 millones de ingresos por impuestos y asumir el mantenimiento de infraestructuras como la pista hasta la Central, se compromete ha colaborar con la ubicación, para la que se buscaría un edificio ya construido.