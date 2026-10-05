Xavier Martín, director del Hotel Palacio Barón de Andilla de Valdealgorfa, premiado en los Best CEO Awards 2026: «Es un reconocimiento para todos»

Xavier Martín, director y chef del Hotel Palacio Barón de Andilla de Valdealgorfa, ha sido reconocido como el mejor CEO del año en la XI edición de los Best CEO Awards celebrados en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid. El responsable del establecimiento ha obtenido el galardón en la categoría de Hospitality, Gastronomy & Travel por su trayectoria al frente de este proyecto.

“Este reconocimiento no lo siento únicamente como algo personal. Es para todas las personas que hacen posible el Palacio cada día y, especialmente, a nuestros huéspedes y comensales, que nos permiten seguir haciendo lo que más nos gusta: recibirles y cuidarles", explica. La edición de 2026 reunió 3.821 candidaturas procedentes de 89 países, de las que 93 llegaron a la fase final. Bajo el lema 'The Quiet Power of Legacy’. En esta ocasión, los premios pusieron el foco en responsables y proyectos desarrollados con una visión a largo plazo.

Para Xavier Martín "la experiencia empieza mucho antes de sentarse a la mesa y la hospitalidad se construye a través de los pequeños detalles: la atención al huésped, la cocina, el servicio y la voluntad de hacer que cada estancia sea diferente". El reconocimiento, explica sitúa en el escaparate internacional al Palacio Barón de Andilla, un hotel de diez habitaciones ubicado en una antigua casa señorial de Valdealgorfa. Martín desarrolla allí una propuesta que combina alojamiento y gastronomía con una forma de entender la hospitalidad estrechamente vinculada al territorio.