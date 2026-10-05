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05 OCT 2026|

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Exigen un calendario de acción para el arreglo de las carreteras afectadas por el tráfico pesado de arcillas

Representantes de CHA denuncian una problemática que afecta a cientos de vecinos y reclaman voluntad política para la mejora de las vías más transitadas

Representantes de CHA este lunes en rueda de prensa en Alcañiz / C.O.
Representantes de CHA este lunes en rueda de prensa en Alcañiz / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli05 10 2026

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Alcañiz

ActualidadPolítica

Un calendario de acción concreto y medidas frente a los daños provocados por el tráfico pesado de arcillas. Es lo que han solicitado este lunes representantes de CHA en una rueda de prensa en Alcañiz. La formación política ha insistido en que "se necesitan medidas urgentes" ante un problema que afecta a cientos de vecinos en su día a día. "Nos hemos dirigido al presidente Azcón, y la voluntad es realizar estudios si hay presupuestos para el año 27. Pero hay que ir más allá, necesitamos un calendario y su ejecución", ha defendido Mascún Ariste, diputado de CHA en las Cortes de Aragón.

La problemática en torno al tráfico pesado de arcillas ha sido denunciada en más de una ocasión por las localidades del territorio afectadas. De hecho, alcaldes de siete pueblos (Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote y Aguaviva) mantienen su unión para exigir a las administraciones soluciones y la mejora de sus carreteras en pro de la seguridad de los vecinos.

En esta ocasión, desde CHA han querido reiterar su compromiso con el territorio y han reclamado "voluntad política". "Hablamos de unas travesías con cientos de vehículos pesados. Consideramos urgente esa intervención por parte de la administración de Jorge Azcón", ha añadido Ariste.

Para CHA, el acondicionamiento de vías como la A-225, A-226 y TE-38 resultan "indispensables" para que los vecinos puedan seguir viviendo en sus pueblos. "Hay que evitar el trasiego de camiones que están deteriorando las carreteras, y que los habitantes no salgan con miedo a las carreteras", ha afirmado Ricardo Moreno, vicesecretario territorial de CHA en las Comarcas del Sur.

Un calendario, en ese sentido, resultaría de "gran utilidad" para que los proyectos de rehabilitación puedan comenzar. "Seguiremos reivindicándolo con la voz que tenemos en las Cortes. Que nos hagan llegar un calendario con fechas estimadas para que lleguen actuaciones reales", ha concluido Moreno.

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