Los ayuntamientos bajoaragoneses ya preparan alegaciones a la central hidroeléctrica del Guadalope

Algunos de los ayuntamientos afectados por la central hidroeléctrica reversible Persica de 6,98 GWh – 648 MWe que se ha proyectado en la zona del río Guadalope a su paso por el Bajo Aragón ya han mostrado su rechazo a la iniciativa y su disposición a alegar al proyecto, para lo que solo se les dio 20 días hábiles. Coinciden en que no revertirá ni económicamente ni socialmente en el territorio. También hacen hincapié en su malestar por enterarse del proyecto por una comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica o incluso por la publicación de la información en la edición del pasado viernes de La COMARCA y no por la empresa como es habitual en estos casos.

Después del revuelo que se formó al hacerse público el proyecto la semana pasada, la empresa impulsora de la central hidroeléctrica reversible, la zaragozana Esera Solar S.L. (perteneciente a la empresa Atalaya Generación), ya ha mostrado su disposición a explicar su iniciativa y en los próximos días tendrá lugar una reunión presencial en el Bajo Aragón con los siete municipios afectados. Se trata de Aguaviva, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Castelserás y La Ginebrosa.

La del Bajo Aragón no es la única central hidroeléctrica reversible que proyecta Atalaya en Teruel. En la provincia ha presentado otras dos más y también en otras comunidades como Galicia, País Vasco o Navarra, entre otras, donde también están en pie de guerra. En 2021 el Ministerio recibió la documentación para su evaluación ambiental de más de una veintena de nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles. El Gobierno Vasco ya ha desaprobado dos grandes proyectos de central hidroeléctrica planteados en Araba.

Atalaya proyecta una instalación más pequeña en Estercuel, de 50 MW que tramita el Gobierno de Aragón y que contaría con el visto bueno del Consistorio (Gavilán 4); y otra en Cuencas Mineras, Gavilán 3, que se situaría en una antigua mina a cielo abierto de Palomar de Arroyos y afectaría también a los términos municipales de Castel de Cabra, Mezquita de Jarque, Aliaga, Cuevas de Almudén, Utrillas y Montalbán. En el caso de Estercuel y en Palomar sus ayuntamientos no alegarán.

En declaraciones al periódico La COMARCA el director ejecutivo y socio fundador del grupo Atalaya Generación, Pedro Machín, defiende el proyecto por su valor para el sector energético y para que la zona. Asegura que el principal valor de una central hidroeléctrica reversible es que permitirá al macenar los excedentes de energía que generen los futuros parques solares y eólicos del territorio y emplearla los días que no haya sol o viento para que el mercado eléctrico no dependa del gas o de las nucleares. También incide en que esto permitirá que la energía se pueda quedar en el territorio.

Asimismo, Machín precisa que el proyecto no se ubicará sobre el río Guadalope sino que parte de su cauce y las balsas se construyen fuera. «Sí afectaría a la captación de agua pero las dos balsas son independientes y siempre cumplirían el caudal ecológico mínimo, la CHE nos puede precisar. Llevarán un circuito cerrado y harán un uso eficiente del agua. La tubería sería subterránea en el máximo recorrido posible», afirma el máximo responsable de Atalaya.

En materia administrativa el proyecto se encuentra en una fase de consultas previa y la documentación remitida al Ministerio y ahora a los ayuntamientos es la inicial sin validez administrativa. Un «proyecto básico» con el que recibir alegaciones o indicaciones de las localidades afectadas y sobre eso «trabajar con los municipios».

Opinan los ayuntamientos

El de Aguaviva fue el primer Consistorio el mostrar su malestar por la central proyectada por Atalaya y con el paso de los días ya son más los municipios que están mostrando su disconformidad. Es el caso del Ayuntamiento de La Ginebrosa, en cuyo término municipal se ubicaría una de las dos balsas. Su alcalde, Miguel Ángel Balaguer, asegura que el proyecto «no tiene ningún sentido» y confirma que alegarán a las consultas previas porque no están de acuerdo con la instalación. «Se va a instalar la central en nuestro territorio y viendo el proyecto se comprueba que no creará puestos de trabajo ni riqueza para las localidades afectadas», afirma Balaguer, quien se queja también de las formas. Considera que deberían haber sido informados formalmente del proyecto por parte de la empresa y no que les llegue más de 400 folios entre toda la documentación y tener tan solo 20 días hábiles para alegar.

También muestra su disconformidad con el proyecto y con las formas el alcalde de Calanda, Alberto Herrero. El calandino va un paso más allá y asegura, tras consultar con personas del sector, que este proyecto al igual que otros muchos promovidos en todo el país son «proyectos humo» que se presentan en todo el país para testar la opinión de municipios y comunidades y recabar datos técnicos. «La realidad del proyecto se mide por hablar con los principales afectados, que serían los regantes y a los de Calanda no se han dirigido. Lo más lógico sería que hubieran hablado lo primero con ellos. Es un proyecto ficticio», afirma Herrero.

Por su parte, el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, ya adelantó su disconformidad con la central hidroeléctrica reversible por su «fuerte» impacto ambiental y sus previsibles consecuencias para la cuenca del Guadalope.

El Ayuntamiento que en un principio no presentará alegaciones es el de Alcañiz, ya que considera que sus afecciones serán mínimas, tan solo tendido eléctrico.

La Junta Central de Usuarios del Guadalope tampoco ha recibido ninguna comunicación y se enteró el proyecto a través de La COMARCA. Su presidente, José Fernando Murria, asegura que sería «extraño» que finalmente se admitiera el proyecto cuando en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro se ha excluido una central prevista en Valmuel que también tenía un fin social porque preservaba 45 hectáreas al año para riegos. Una buena noticia para la zona a la que se presentaron alegaciones.

Cuatro años de obras

Según la planificación de Atalaya, desde que se iniciaran las obras el plazo de ejecución de esta instalación sería de 48 meses (4 años). También especifica que estas centrales son infraestructuras de vida útil superior al tiempo de concesión máximo, 75 años, por lo que la caducidad de su concesión no tiene por qué coincidir con el fin de su vida útil.

Además, según consta en el proyecto, el impacto en la creación de empleo será ínfimo. Estipula que una vez construida, las operaciones necesarias para el funcionamiento de la central hidroeléctrica reversible son «mínimas» puesto que los equipos bomba-turbina están monitorizados y automatizados para su óptimo funcionamiento.

La central hidroeléctrica reversible ‘Persica’ implicaría la construcción de dos almacenamientos de agua, ambos separados de cauces permanentes de agua y situados en la margen derecha del río Guadalope, de donde se realiza la captación de agua en el término municipal de Aguaviva para las fases de llenado y de reposición de las pérdidas por evaporación. Habría una captación en el cauce del Guadalope muy cerca de la zona donde afluye el río Bergantes, en la parte en la que el Guadalope crea un límite con los municipios de Aguaviva y Mas de las Matas. La estación de bombeo prevista en esta captación se ubicaría en el término municipal de Aguaviva.

Según el proyecto, el almacenamiento superior (63,26) está planificado en el paraje denominado ‘La Cruceta’, en el ‘Collado de Solán’, a caballo entre los términos municipales de La Ginebrosa y Calanda. El almacenamiento inferior (65,45) se localiza al oeste del paraje ‘El Rincón Caliente’, al norte del ‘Cabezo Gordo’, en el término municipal de Calanda. El proyecto ya cuenta con el funcionamiento de la regulación que supondrá el recrecimiento de Santolea.

Además de la toma, se instalaría un sistema de bombeo que la conectaría con el almacenamiento superior, y a su vez, con una conducción que llegaría hasta el almacenamiento inferior para trasegar a este último al menos el volumen de agua necesario (15 % de su volumen útil) para poder efectuar la puesta en marcha de las turbomáquinas instaladas.

Una vez concluido el proceso de llenado se operaría prácticamente, en ciclo cerrado (salvo las aportaciones necesarias para reponer las pérdidas de agua por evaporación).

La producción de energía eléctrica posteriormente vertería en la subestación Mudéjar de Andorra atravesando los términos municipales de Calanda, Alcorisa y la Villa Minera.