Los Ayuntamientos de Caspe y Alcañiz y sus Comarcas se unen para crear la reivindicada ruta escolar

Los Ayuntamientos de Caspe y Alcañiz y sus respectivas Comarcas (Bajo Aragón-Caspe y Bajo Aragón) se han unido para que, por fin, los estudiantes alcañizanos y de pueblos de alrededor tengan una ruta de transporte escolar que les lleve hasta el IES Mar de Aragón. En este nuevo curso 2023-2024, que comenzó hace ya dos semanas, son al menos 28 los alumnos de Formación Profesional que tienen que ser desplazados en vehículos particulares cada día: 23 de Alcañiz (17 del grado de Guía de actividades en el medio rural y de tiempo libre, 3 de Gestión Administrativa, 2 de Agropecuaria y 1 de FP Básica), más 3 de Calanda, uno de Torrecilla y otro de Castelserás, que cursan los estudios de Guía. Ante una línea escolar prometida por el Gobierno de Aragón que no llega, las instituciones locales se han puesto de acuerdo para costear el autobús e incluso ya han pedido presupuesto a una empresa de transportes.

Así lo comunicaron sus representantes -todos ellos del PP- durante la concentración convocada por las familias afectadas este miércoles por la tarde en la plaza de España de la capital bajoaragonesa. Más de un centenar de personas arroparon a los escolares y a sus padres, entre ellos, cargos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz y de la Comarca del Bajo Aragón, así como políticos de la oposición de ambas instituciones.

Las familias de los nuevos alumnos de FP denunciaron que cuando matricularon a sus hijos en Caspe este año «se les aseguró que habría una línea escolar». Sin embargo, los días pasan y son ellos mismos los que cada domingo «organizan un cuadrante con los padres disponibles esa semana para llevar y traer a los jóvenes». «Sabemos que aquí vienen a estudiar vecinos de Caspe y los traen con un autobús, sin embargo nosotros no lo tenemos. Creemos que es una injusticia«, señaló David Bel, padre de uno de los alcañizanos que ha comenzado a cursar este septiembre el grado de Guía de actividades en el medio rural y de tiempo libre.

Los estudiantes alcañizanos hicieron pancartas reivindicativas para el acto convocado en la plaza de España de Alcañiz./ María Celiméndiz

Más allá de la incompatibilidad horaria con el trabajo que sufren la mayoría de los padres para ocuparse del traslado y del coste económico que les supone, critican la «responsabilidad tan importante» que están teniendo que asumir. «Los padres que cogen el coche, lo llenan con cuatro chicos y se van hacia allí, y en el transcurso puede pasar un accidente o cualquier cosa. Es una responsabilidad enorme y no deberíamos de tenerla», subrayó Bel.

La falta de una línea escolar entre Alcañiz y Caspe también ha perjudicado a aquellos alumnos que les hubiera gustado estudiar en el IES Mar de Aragón, pero han decido no hacerlo por qué no podían desplazarse por cuenta propia. «En el curso anterior hubo estudiantes que se dieron de baja y en el actual ha habido jóvenes que no se han inscrito por este problema», contó Sonia Bosque, madre de la alcañizana Laura Espinosa, matriculada también el grado de Guía. «Que el grado se imparta en Caspe nos permite estudiar lo que queremos mientras seguimos viviendo en Alcañiz. Sino yo, con 16 años, tendría que irme a vivir a Zaragoza, fuera de mi entorno y de mi familia«, explicó la propia Laura, quien insistió en que «quieren tener el mismo derecho a trasladarse que el resto del alumnado».

Apoyo de los gobiernos locales

Las familias se reunieron días antes de la concentración con el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien les trasladó que desde el Ayuntamiento harían todo lo posible porque se pusiera en marcha la línea escolar. De forma posterior, Estevan mantuvo contactos con el Consistorio de Caspe y las Comarcas del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe para hacer una «acción de forma conjunta». «Estamos los cuatro en la misma sintonía y creemos que es de justicia que estos jóvenes tengan un autobús. Hay información confusa sobre por qué la línea no se ha creado y queremos que Educación nos la aclare para saber cuál es el fondo de la cuestión», detalló Estevan.

Por su parte, el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, explicó que estaban buscando soluciones «pese a no tener competencias» por «vertebración, igualdad y por tener gente formada en grados profesionales que en Alcañiz no se imparten». «Hay un autobús que lleva a alumnos de Caspe a Alcañiz todos los días y que vuelve de vacío. Yo creo que no es tan complicado ponerse de acuerdo, que nos separan solo 30 kilómetros y 20 minutos. Lo que no podemos hacer es dejar tirados a los padres», expresó Celma.

Asimismo, Estevan y Celma informaron de que las cuatro instituciones han pedido ya un presupuesto a Hife de lo que valdría el servicio -«muy asequible», según Estevan- y que le trasladarán a la Consejería de Educación que si desde los Servicios Provinciales «no les hacen caso» serán ellos mismos quienes costeen la ruta. Las gobiernos locales ya se han emplazado a un próximo encuentro el lunes de la semana que viene.

Por su parte, las familias insistieron en que si la línea no se pone en marcha «seguirán haciendo el máximo ruido posible» hasta lograrla.

La ruta está «en trámites», según DGA

La consejería de Educación del Gobierno de Aragón -consultada por La COMARCA-, explicó que el problema de la línea entre Alcañiz y Caspe es que es interprovincial y, por ello, «más compleja». Asimismo, aseguró que el Servicio Provincial de Educación de Teruel está tramitando la gestión con el Servicio Provincial de Zaragoza, responsable de la misma, para contratarla «lo antes posible».