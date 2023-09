Las familias de los 21 alumnos sin ruta escolar entre Alcañiz y Caspe se concentrarán este miércoles

Las familias de los 21 alumnos que carecen de una ruta de transporte escolar que les desplace de Alcañiz al IES Mar de Aragón de Caspe se concentrarán este miércoles, 27 de septiembre, en la plaza de España de la capital bajoaragonesa a las 19.30. 17 estudiantes son de Alcañiz, mientras que los otros cuatro viven en Torrecilla de Alcañiz, Castelserás y Calanda. Todos ellos cursan Formación Profesional (Agropecuaria, Guía de actividades en el medio rural y de tiempo libre, o Cocina y Gastronomía) y desde que comenzó el curso se organizan para viajar en coches particulares, ya que no tienen un autobús que los lleve, pese a que DGA anunció que la Dirección Provincial de Teruel se encargaría de ponerlo hace ya tres semanas.

«Nuestros hijos están arrastrando una problemática que se lleva sufriendo desde hace años. Los estudiantes alcañizanos que cursan FP en Alcorisa y Valderrobres sí que tienen un autobús, así que no nos parece lógico que los que estudian en Caspe no. Queremos que nuestros hijos tengan el mismo derecho«, señala Sonia Bosque, madre de una de las alumnas alcañizanas afectadas. Su hija, Laura Espinosa, se ha matriculado este curso en el grado de Guía de actividades en el medio rural.

Cada domingo, los padres elaboran un plan semanal con los progenitores que están disponibles para llevar y traer a los jóvenes. «Como nosotros no podemos por incompatibilidad con nuestros horarios laborales, mi hija se ha tenido que meter en un coche con los padres de sus compañeros», cuenta Bosque. Además del tiempo que les supone a las familias ocuparse de los desplazamientos, tienen que hacerse cargo también del coste de la gasolina, que dividen entre los ocupantes de cada automóvil.

Los padres de los alumnos matriculados en este 2023-2024 dicen sentirse «engañados», ya que cuando apuntaron a sus hijos les aseguraron que iba a implantarse una ruta escolar, a raíz de todas las movilizaciones llevadas a cabo el año pasado. «Imagínate nuestra sorpresa cuando empezaron las clases y no tenían transporte», dice Bosque. Asimismo, recuerda que en el anterior curso hubo alumnos que se dieron de baja por la falta de autobús y lamenta que este mismo curso «ha habido jóvenes que no se han inscrito por este problema». «Yo misma intenté convencer a mi hija de que estudiara otra cosa, pero ella me insistió en que esto es lo que quería hacer. Así que nos cueste lo que nos cueste, vamos para adelante», confiesa Bosque.

Las familias están en contacto con el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y este mismo lunes fue el quien les trasladó que el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, intervendrá para que Caspe y Alcañiz tengan una ruta escolar.

En la concentración programada para este miércoles se espera que participen también las familias de los jóvenes que están planteándose matricularse en un grado de Formación Profesional en Caspe el próximo curso.

La ruta está «en trámites»

Desde la consejería de Educación de DGA aseguran que el problema de esta línea es que es interprovincial y, por ello, «más compleja». Según han trasladado a La COMARCA, el Servicio Provincial de Educación de Teruel está tramitando la gestión con el Servicio Provincial de Zaragoza, responsable de la misma, para contratarla «lo antes posible».