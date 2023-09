Educación encomienda a la dirección provincial de Teruel la contratación de la ruta escolar de Alcañiz al IES de Caspe

El inicio del curso escolar llega en el territorio con la reivindicación de que se cubran todas las rutas de transporte. El problema no es nuevo y desde Educación aseguran que «está en vías de poner solución». En el caso del alumnado que tiene que desplazarse de Alcañiz y alrededores al IES Mar de Aragón de Caspe, será desde la dirección provincial de Teruel donde se hagan cargo. Así lo aseguró el director general de Personal, Formación e Innovación de la DGA, Chema Cabello, en la rueda de presentación de los datos generales de inicio de curso escolar celebrada este martes.

«Está hablado con las dos direcciones provinciales, porque el problema de las rutas escolares cuando son interprovinciales es quien se hace cargo de la gestión y contratación, y la instrucción que se les ha dado es que se va a contratar desde la provincia de Teruel y entrará dentro de los procesos ordinarios como el resto de rutas», dijo; y añadió que la orden ya está dada. «Sí que se ha dado la instrucción al director provincial de Teruel de que se encargue de la gestión de esta ruta, que no pagará la mitad Zaragoza y la otra Teruel, sino que corresponderá al servicio provincial de Teruel aunque no sabemos en qué plazo, pero en principio habrá ruta», detalló.

Cabe recordar que esta ruta escolar es la que el IES Mar de Aragón lleva años solicitando. «Es necesario que alumnos de Alcañiz y alrededores puedan venir a Caspe a estudiar grados que allí no tienen», señalaba la directora del centro, Liliana Benito. El grado de Agropecuaria es único en 100 kilómetros a la redonda, por lo que consideran «imprescindible» que se pueda desarrollar y potenciar con alumnos del territorio. Además de ser un sector fundamental en la zona. «Si el Hospital de Alcañiz atiende a la zona del Bajo Aragón-Caspe, por qué no puede haber conexión en esta misma zona en el ámbito educativo, es también un servicio básico», reflexionaba Benito. Por ello, solicitaron al departamento de Educación la ruta que este martes se ha anunciado que se establecerá. De hecho, desde los institutos que imparten FP reivindican el transporte como un estabilizador de matrículas.

Concentraciones silenciosas los días 7 y 8

Con la cuenta atrás para el inicio de curso, la de Alcañiz-Caspe no es la única ruta de transporte que no está cubierta. Otra que sigue pendiente es el traslado de alumnado que se debe desplazar de localidades como Foz Calanda y Aguaviva al IES Valle del Guadalope de Calanda, un problema que ya se denunció el pasado curso; además de la pervivencia de otra ruta en Cuencas Mineras. Desde el AMPA del IES a través de un comunicado a las familias recuerdan que «desde la dirección provincial se comprometieron a solucionarlo de cara al próximo curso escolar y tener el transporte activo el día 7 de septiembre de 2023». Ahora, «en vista de que eso no será así y en solidaridad con el alumnado perjudicado», convocan a todo el alumnado y familiares a una concentración silenciosa y pacífica. Será los días 7 y 8 a las 12.00 en la puerta del IES de Calanda o en las de los centros educativos de sus localidades.

En este sentido, desde la dirección provincial aseguran que «están haciendo todo lo posible para que esas dos rutas estén cubiertas», y que están en negociaciones con transportistas de la zona. Mismo mensaje que el lanzado en la comparecencia ante los medios de Chema Cabello, que destacó la peculiaridad de cada itinerario. «Tenemos múltiples y puntuales problemas en todas las provincias, es propio del funcionamiento de contratación de cualquier tipo de ruta porque se planifica en mayo y en septiembre sube el número de matrículas, pero vamos a responder a todas aquellas contingencias. ¿Llegaremos al 7 de septiembre? Obviamente habrá estudiantes que puedan ser recogidos más tarde pero nos interesa el final del proceso: se contratarán todas las rutas con todas las paradas cuando sea necesario», añadió.