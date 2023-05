Los ayuntamientos sortean los miembros de las 1.798 mesas electorales del 28-M en las provincias de Teruel y Zaragoza

Los ayuntamientos están sorteando desde el 29 de abril y hasta este miércoles 3 de mayo los miembros de las mesas electorales de las elecciones locales y autonómicas del próximo 28-M. Son designados por sorteo público celebrado en los plenos municipales un total de nueve personas por mesa: un presidente titular y dos suplentes y dos vocales titulares cada uno de ellos con dos suplentes.

El número de mesas lo determina el INE por el número de habitantes. En la provincia de Teruel son 329 de las que 42 estarán en la capital y 18 en Alcañiz; y en la de Zaragoza habrá 1.469 (907 en Zaragoza capital y 562 en el resto de municipios).

Todos tienen entre 18 y 70 años aunque la ley permite renunciar a los mayores de 65 años. El presidente debe tener al menos el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.

La notificación de pertenecer a una mesa electoral se recibe en el domicilio mediante una carta certificada y entregada en mano con un manual de instrucciones sobre sus funciones. En el caso de que tengan una causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo, dispondrán de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona. Salvo que hayan presentado excusa ante la Junta Electoral de Zona y se les haya admitido, el 28 de mayo todos deberán acudir a su colegio electoral a las 8 de la mañana y permanecer hasta que se constituya la Mesa, momento en el cual los que finalmente no formen parte de ella ya podrán abandonar el local. Cobrarán una dieta de 70 euros, cinco euros más que en los anteriores comicios, por el desempeño de estas funciones (no la reciben los suplentes que finalmente no ejerzan) al final del día.